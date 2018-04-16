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    Karadağ Başbakanı Milo Djukanovic

    FETÖ'nün yeni hedefi Karadağ mı?

    © AFP 2018 / ELVIS BARUKCIC
    Avrupa
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    Karadağ’da son yıllarda Türk sermayeli şirket sayısında ani artış yaşanıyor. Türk vatandaşların ziyaretleri de sıklaştı. Türkler bu ülkede gayrimenkul satın alıyor, şirketler kuruyor ve – muhtemelen – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbe girişimiyle suçladığı kişiyi destekliyorlar.

    Karadağ vergi hizmetlerinin verilerine göre 2017'de ülkede, Türk sermayesinin katılımıyla kurulan 440'tan fazla şirket tescil edildi. Böylelikle bu tür şirketlerin sayısı bir yılda neredeyse 6 kat arttı. Türk vatandaşlarıyla işbirliği yapan Karadağlılar, özel sohbetlerde, söz konusu kişilerin siyasi nedenlerden Türkiye'den kaçtığını itiraf ediyor. Ancak Karadağ'ın yeni ‘sakinleri', Türk istihbarat ve vergicilerden korktuğu için taşınma sebeplerini açıklamıyorlar.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    EMLAK İLANLARI TÜRKÇELEŞTİ

    Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, satılık ve kiralık ev ve daire ilanları son zamanlar Türkçe de yayınlanıyor. Bu durum elbette başkent sakinlerinin kafalarında, Türk dostların ülkelerine bu ilginin neden kaynaklandığı yönünde soru işaretleri beraberinde getiriyor.

    'VARLIKLI İNSANLAR'

    Muhalefetteki Demokratik Cephe liderlerinden Nebojsa Medojevic, Sputnik'e açıklamasında, söz konusu olanın 'özel' göçmenler olduğunu belirterek, "Bunlar, kesinlikle varlıklı insanlar" dedi.

    Medojevic, "Onlar restoran, mağaza, butik kiralıyor, binalar satın alıyor. Başlarda onlar, deniz kenarında yer alan ve daha önce Ruslara ait olan emlak ile ilgileniyordu. Karadağ yönetiminin Moskova'ya yönelik politikasının değiştiği son 3-4 yılda Rus yatırımcıların kitleler halinde buradaki gayrimenkullerini sattığı biliniyor. Şimdi onların yerini Türkiye'den gelen yatırımcılar alıyor. Onlar, Karadağ vatandaşlarını kendi temsilcileri ve icra müdürleri olarak atıyor ve işletme açıyorlar" diye konuştu.

    'TÜRKLER ÇOK ORGANİZE'

    Medojevic, örnek olarak sahil kasabası Kotor'u gösteriyor. Kasabanın tarihi kısmındaki çok sayıda mağaza Türk yatırımcılar tarafından alındı. Türklerin çok organize hareket ettiğini belirten Karadağlı politikacı, "Her şey, onların burada uzun zaman boyunca kalmayı ve aileleriyle birlikte yaşamayı planladığını gösteriyor" dedi.

    Fethullah Gülen
    © REUTERS / Charles Mostoller
    ‘Balkanlar'da ciddi bir FETÖ yapılanması var ve bu yapı orada da ABD tarafından harekete geçirilebilir'
    Medojevic'in Karadağ Ulusal Güvenlik Ajansı'ndaki kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Karadağ'a gelen Türklerin büyük kısmı Fethullah Gülen sempatizanı. Demokratik Cephe lideri, "Bu, görünüşe bakılırsa Amerikan istihbaratının desteğini alan ve radikal İslamcı olarak bilinen Gülen ile bağlantılı sermaye olabilir. Ayrıca Gülencilerin Karadağ'da birkaç özel üniversite satın almayı planladığı yönünde bilgiler var. Eğer bunlar doğruysa endişe için ciddi bir neden" ifadelerini kullandı.

    Tüm bunların, ABD'den zor durumda kalan Türk vatandaşlara yardım edilmesi yönünde tavsiyeler alan Karadağ yönetiminin desteği sayesinde hayata geçirildiğini dile getiren Medojevic, "Bu, gelecekte Podgorica ile Ankara arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine yol açabilir" diye kaydetti.

    Etiketler:
    FETÖ, Karadağ, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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