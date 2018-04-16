FETÖ'nün yeni hedefi Karadağ mı?

Karadağ vergi hizmetlerinin verilerine göre 2017'de ülkede, Türk sermayesinin katılımıyla kurulan 440'tan fazla şirket tescil edildi. Böylelikle bu tür şirketlerin sayısı bir yılda neredeyse 6 kat arttı. Türk vatandaşlarıyla işbirliği yapan Karadağlılar, özel sohbetlerde, söz konusu kişilerin siyasi nedenlerden Türkiye'den kaçtığını itiraf ediyor. Ancak Karadağ'ın yeni ‘sakinleri', Türk istihbarat ve vergicilerden korktuğu için taşınma sebeplerini açıklamıyorlar.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da, satılık ve kiralık ev ve daire ilanları son zamanlar Türkçe de yayınlanıyor. Bu durum elbette başkent sakinlerinin kafalarında, Türk dostların ülkelerine bu ilginin neden kaynaklandığı yönünde soru işaretleri beraberinde getiriyor.
'VARLIKLI İNSANLAR'
Muhalefetteki Demokratik Cephe liderlerinden Nebojsa Medojevic, Sputnik'e açıklamasında, söz konusu olanın 'özel' göçmenler olduğunu belirterek, "Bunlar, kesinlikle varlıklı insanlar" dedi.
Medojevic, "Onlar restoran, mağaza, butik kiralıyor, binalar satın alıyor. Başlarda onlar, deniz kenarında yer alan ve daha önce Ruslara ait olan emlak ile ilgileniyordu. Karadağ yönetiminin Moskova'ya yönelik politikasının değiştiği son 3-4 yılda Rus yatırımcıların kitleler halinde buradaki gayrimenkullerini sattığı biliniyor. Şimdi onların yerini Türkiye'den gelen yatırımcılar alıyor. Onlar, Karadağ vatandaşlarını kendi temsilcileri ve icra müdürleri olarak atıyor ve işletme açıyorlar" diye konuştu.
'TÜRKLER ÇOK ORGANİZE'
Medojevic, örnek olarak sahil kasabası Kotor'u gösteriyor. Kasabanın tarihi kısmındaki çok sayıda mağaza Türk yatırımcılar tarafından alındı. Türklerin çok organize hareket ettiğini belirten Karadağlı politikacı, "Her şey, onların burada uzun zaman boyunca kalmayı ve aileleriyle birlikte yaşamayı planladığını gösteriyor" dedi.
Tüm bunların, ABD'den zor durumda kalan Türk vatandaşlara yardım edilmesi yönünde tavsiyeler alan Karadağ yönetiminin desteği sayesinde hayata geçirildiğini dile getiren Medojevic, "Bu, gelecekte Podgorica ile Ankara arasındaki ilişkilerin kötüleşmesine yol açabilir" diye kaydetti.
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