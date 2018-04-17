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    Fransa'da meclis Suriye operasyonunu tartıştı

    Fransız meclisinde Suriye tartışması: Rusya olmadan adım atılamaz

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Avrupa
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    Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa'nın askeri operasyon düzenleyerek Suriye'ye veya Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a savaş açmadığını, ülkesinin düşmanının Suriye değil IŞİD olduğunu savundu. Muhalefet partileriyse Suriye'de Rusya'yla birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

    Başbakan Philippe, Ulusal Meclisteki özel oturumda, Suriye'ye düzenlenen askeri operasyon hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. Philippe, "Bizim düşmanımız Suriye değil biz Suriye'ye veya Beşar Esad'e savaş açmadık. Bizim düşmanımız IŞİD'dir" dedi.

    Suriye saldırısına katılan Fransız savaş uçakları
    © REUTERS / ECPAD/French Military
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    Ülkesinin kendi güvenliği için de askeri operasyona karar verdiğini belirten Edouard Philippe, Suriye operasyonuyla 2003'te ABD'nin Irak'a başlattığı askeri operasyon arasında benzerlik olduğu iddialarına ilişkin ise "Suriye rejimini düşürmek gibi bir niyetin olmadığını" kaydetti.

    'OPERASYONUN NEYE YARADIĞI TARTIŞMALI'

    Merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) Meclis Grup Başkanı Christian Jacob da bölgede Rusya olmadan hiçbir adımın atılamayacağını belirtirken, Fransa, İngiltere ve ABD'nin operasyonunun neye yaradığının tartışmalı olduğunu kaydetti.

    'TÜRKİYE VE RUSYA'YLA YENİDEN GÜVEN İNŞA ETMEK ÖNEMLİ'

    Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDİ) adına söz alan Franck Riester, Fransa'nın Türkiye ve Rusya ile yeniden güven inşa etmesinin önemli olduğunu söyleyerek, "Bu ülkeler ile yeni bir ilişki başlatmak gerekir" diye konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
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    "Biz bu operasyon ile yörüngenin en tehlikeli arı yuvasına çomak soktuk. AB içinde müttefikimiz olmadan tek başımıza bu operasyona kalkıştık" diyerek Macron'un hata ettiğini kaydeden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Başkanı Jean-Luc Melenchon da ülkesinin siyasi bir hedefi olmadan ve BM izni çıkmamış bir operasyona giriştiğini dile getirdi.

    'ANAHTAR RUSYA'NIN ELİNDE'

    Fransa Komünist Partisi (PCF) milletvekili Jean-Paul Lecoq da Suriye'de barışın anahtarının Rusya'nın elinde olduğunu kaydederek, "Bunu inkar etmek, dayanılmaz bir naifliğin ikrarıdır" ifadesini kullandı.

    Fransa Anayasası gereği, sınır ötesi bir askeri operasyon düzenlendiğinde 3 gün içinde hükümetin Meclis'e bilgi vermesi gerekiyor.

    Etiketler:
    AB, Franck Riester, Christian Jacob, Edouard Philippe, Rusya, Türkiye, Suriye, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
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