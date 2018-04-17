Macron: Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki insani çabalarımıza destek vermesini bekliyoruz

© AP Photo / Luca Bruno Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Paris'te yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki insani yardım inisiyatifine destek vermesini umduklarını ifade etti.

Macron, "Görüşmelerin BM Güvenlik Konseyi çerçevesinde ve Suriye'deki güçlerin katılımıyla devam etmesini istiyorum. Rusya ve Türkiye'nin insani yardımların ulaştırılması ve tahliyeler konusunda bize yardımcı olmasını bekliyorum. Bu konuyu ve Türk ve Rus liderlerle istişare etmeyi sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Macron, Fransa ve müttefiklerinin insani erişimlerin ve siviller için tahliye yollarının temin edilmesi için her türlü çabayı sarf ettiğini savundu.