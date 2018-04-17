Suriye'ye 'uluslararası toplumun onuru için saldırdık' diyen Macron'a AP'de protesto

Çok ateşli bir konuşma yapıp ABD'nin Suriye saldırısına 'uluslararası toplumun onuru' adına katıldıklarını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Avrupa Parlamentosu üyeleri protesto etti.

ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye hükümetine füze saldırısı düzenlemesinden 4 gün sonra, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap etti.

Kızgın bir üslupla konuşan ve zaman zaman sesini bağırma tonuna çıkaran Macron, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı 'kendi halkıyla savaş halinde olmakla' suçladı.

'İNSAN HAKLARI SADECE BİZİM İÇİN Mİ DİYELİM'

© AP Photo / Luca Bruno Macron: Suriye'ye saldırılar Rusya ve Türkiye'nin arasını açtı

''Klor gazı saldırısına uğramış kadınların çocukların görüntülerinden şoke olan bizler haklarımızı savunmak için ayağa kalkmak zorundayız. İnsan haklarını oturduğumuz yerden mi savunacağız? Haklar, ilkeler bizim içindir, gerçeklik ise diğerleri içindir mi diyeceğiz? Hayır, hayır, böyle bir şey asla kabul edilemez'' diyen Fransa lideri, şöyle devam etti:

''Üç ülke müdahale etti. Çok açık, çok dürüst konuşacağım, bunu uluslararası toplumun onuru için yaptık.''

© REUTERS / Francois Lenoir Macron: Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığına dair Fransa'nın elinde kanıt var

Füze saldırısını 'meşru, çok taraflı bir çerçeve içinde' gerçekleştirdiklerini, nokta atışıyla tek bir insanın canını almadan kimyasal silahların üretildiği 3 tesisi imha ettiklerini' savunan Macron, ''Bu saldırı sorunu çözemese bile çok önemliydi'' diye ekledi.

Ancak AP üyelerinin çoğunluğu, Suriye'ye saldırıyı ve Fransa'nın katılımını açtıkları yazılarla protesto etti.

© REUTERS / Vincent Kessler Macron konuşurken AP üyeleri ''Suriye'de savaşı durdurun'', ''Ellerinizi Suriye'den çekin'' yazılı kartları çıkarıp masalarının önüne koydu.

© AFP 2018 / KARAM AL-MASRI Rusya: Duma provokasyonunu, ABD ve İngiltere sponsorluğundaki sözde STK'lar gerçekleştirdi

Bu arada Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan da füze saldırısına gerekçe gösterilen Şam'ın Doğu Guta kırsalının Duma bölgesinde kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasıyla ilgili ilginç bir açıklama geldi.

Fransa Dışişleri, BM'ye bağlı Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ/OPCW) uzmanların bulgu toplayacağı Duma'da, 'kanıtların çoktan ortadan kaybolmuş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu' dile getirdi.

''Bölgedeki delillerin ve asli unsurların ortadan kaybolması çok olası'' denilen açıklamada, diğer yandan OPCW ekibinin Duma'ya girişinin Rusya ve Suriye tarafından engellendiği iddia edildi.

Rusya ise delilleri karartmadıklarına dair garanti verirken OPCW ekibinin Duma'ya girişinin gecikmesini ABD-İngiltere-Fransa'nın füze saldırısına bağladı.