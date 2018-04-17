'AB'de demokrasi içsavaşı, Balkanların Rusya veya Türkiye'ye kayması riski var'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP'de yaptığı konuşmada, Avrupa'da demokrasi ile otoriterlik arasında bir içsavaş yaşandığını söylerken Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kayması riskinden söz etti.

Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden ve parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, marttan beri yaptığı Türkiye ile ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in AB'nin Batı Balkan ülkelerini üye alması gerektiği, aksi takdirde bölgede yeni içsavaş çıkacağı uyarısı yapmasına yanıt veren Macron, AB fikri derinleştirilmeden ve birlik kendini reformdan geçirmeden yeni üye alınmasına karşı çıktı. © REUTERS / ‘Batı'nın girişimleri Türkiye ve Rusya'yı daha da yakınlaştırıyor'

'JEOPOLİTİK RİSK'

"Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkanların Türkiye veya Rusya'ye meyletmesini istemem'' diyen Macron, diğer yandan gelecek yıl İngiltere'nin AB'den ayrılacağına dikkat çekip şöyle devam etti: Sputnik 'Kayalığa Türk müdahelesi yok, Yunan bayrağı dalgalanmaya devam ediyor'

''Ama 28 üyeyle zor işleyen ve yarın 27 üyeyle kalacak olan Avrupa'nın, 30 yahut 32 üyeyle aynı kurallarla doludizgin gidebileceğine karar vermesini de istemiyorum.''

'EGE'DE TÜRKİYE'YE KARŞI YUNANİSTAN'A DESTEK'

Fransa Cumhurbaşkanı, 'Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'a karşı provokasyonda bulunduğunu' iddia eden bir soru üzerine de Ege ve Akdeniz'deki anlaşmazlıklarda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanında oldukları mesajı verdi. © REUTERS / Bernadett Szabo Macaristan seçimlerinde zafer bir kez daha Orban'ın

Macron, 'AB'de savunma işbirliği ve dayanışmanın öncelikli olduğunu, Skripal vakasında dış tehdide karşı İngiltere'yi destekleyen Fransa'nın Yunanistan'la da aynısını yapacağını, bu konuda Başbakan Aleksis Çipras'a güvence verdiğini' söyledi.

'FANATİZMDEN BÜYÜLENME ARTIYOR'

© REUTERS / Michaela Rehle Orban'dan seçim yorumu: Macarlar göç meselesini en önemli konu olarak belirledi

Bir yıl önce Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e karşı kazanmış olan 40 yaşındaki lider, 'Avrupa'da liberal demokrasi ile yükselen otoriterlik arasında adeta bir içsavaş yaşandığını' da gündeme getirdi.

Bu içsavaşta ülkelerin farklılıklarının ve ulusal egoizmlerinin dünyaya birlik içinde görünmekten daha önemli hale geldiğinden yakınan Macron, bağnazlığın peşine takılmanın, fanatizmden büyülenmenin sözkonusu olduğunu ve bu eğilimin git gide büyüdüğünü belirtti.

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Haziran 2016'da İngiltere'nin AB'den çıkış kararı aldığı Brexit referandumunun, birlik içinde bölünmeyi ve AB yurttaşları içinde birliğe yönelik şüpheleri büyüttüğüne dikkat çeken Macron, ''Ben uyurgezerler, kendi geçmişini unutmuşlar neslinin bir üyesi olmak istemiyorum. Uğruna mücadele vererek elde ettiğimiz Avrupa'nın egemenliğini savunan neslin üyesi olmak istiyorum. Ve her türden otoriterlik takıntısı karşısında hiçbir ödün vermeyeceğim'' vurgusu yaptı. AB'nin kendisini reformdan geçirerek demokrasiye bağlılığını yenilemesi çağrısında bulundu.