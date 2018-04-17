Kayıt
16:36 17 Nisan 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

    'AB'de demokrasi içsavaşı, Balkanların Rusya veya Türkiye'ye kayması riski var'

    © REUTERS / Vincent Kessler
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP'de yaptığı konuşmada, Avrupa'da demokrasi ile otoriterlik arasında bir içsavaş yaşandığını söylerken Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kayması riskinden söz etti.

    ABD'nin Suriye saldırısına 'uluslararası toplumun onuru' adına katıldıklarını savunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Avrupa Parlamentosu üyeleri protesto etti.
    © REUTERS / Vincent Kessler
    Suriye'ye 'uluslararası toplumun onuru için saldırdık' diyen Macron'a AP'de protesto
    Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden ve parlamenterlerin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, marttan beri yaptığı Türkiye ile ilgili açıklamalarına bir yenisini ekledi.

    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'in AB'nin Batı Balkan ülkelerini üye alması gerektiği, aksi takdirde bölgede yeni içsavaş çıkacağı uyarısı yapmasına yanıt veren Macron, AB fikri derinleştirilmeden ve birlik kendini reformdan geçirmeden yeni üye alınmasına karşı çıktı.

    Tomahawk
    © REUTERS /
    ‘Batı'nın girişimleri Türkiye ve Rusya'yı daha da yakınlaştırıyor'

    'JEOPOLİTİK RİSK'

    "Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkanların Türkiye veya Rusya'ye meyletmesini istemem'' diyen Macron, diğer yandan gelecek yıl İngiltere'nin AB'den ayrılacağına dikkat çekip şöyle devam etti:

    Yunanistan- Ege adaları
    Sputnik
    'Kayalığa Türk müdahelesi yok, Yunan bayrağı dalgalanmaya devam ediyor'

    ''Ama 28 üyeyle zor işleyen ve yarın 27 üyeyle kalacak olan Avrupa'nın, 30 yahut 32 üyeyle aynı kurallarla doludizgin gidebileceğine karar vermesini de istemiyorum.''

    'EGE'DE TÜRKİYE'YE KARŞI YUNANİSTAN'A DESTEK'

    Fransa Cumhurbaşkanı, 'Türkiye'nin Ege'de Yunanistan'a karşı provokasyonda bulunduğunu' iddia eden bir soru üzerine de Ege ve Akdeniz'deki anlaşmazlıklarda Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanında oldukları mesajı verdi.

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © REUTERS / Bernadett Szabo
    Macaristan seçimlerinde zafer bir kez daha Orban'ın

    Macron, 'AB'de savunma işbirliği ve dayanışmanın öncelikli olduğunu, Skripal vakasında dış tehdide karşı İngiltere'yi destekleyen Fransa'nın Yunanistan'la da aynısını yapacağını, bu konuda Başbakan Aleksis Çipras'a güvence verdiğini' söyledi.

    'FANATİZMDEN BÜYÜLENME ARTIYOR'

    Macaristan Başbakanı Viktor Orban
    © REUTERS / Michaela Rehle
    Orban'dan seçim yorumu: Macarlar göç meselesini en önemli konu olarak belirledi
    Bir yıl önce Fransa cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı lider Marine Le Pen'e karşı kazanmış olan 40 yaşındaki lider, 'Avrupa'da liberal demokrasi ile yükselen otoriterlik arasında adeta bir içsavaş yaşandığını' da gündeme getirdi.

    Bu içsavaşta ülkelerin farklılıklarının ve ulusal egoizmlerinin dünyaya birlik içinde görünmekten daha önemli hale geldiğinden yakınan Macron, bağnazlığın peşine takılmanın, fanatizmden büyülenmenin sözkonusu olduğunu ve bu eğilimin git gide büyüdüğünü belirtti.

    Eksen
    'İtalyan seçimlerinde göç ve sığınmacılar dışında bir gelecek vizyonu konuşulmadı'
    'UYURGEZERLER NESLİNDEN DEĞİLİM'

    Haziran 2016'da İngiltere'nin AB'den çıkış kararı aldığı Brexit referandumunun, birlik içinde bölünmeyi ve AB yurttaşları içinde birliğe yönelik şüpheleri büyüttüğüne dikkat çeken Macron, ''Ben uyurgezerler, kendi geçmişini unutmuşlar neslinin bir üyesi olmak istemiyorum. Uğruna mücadele vererek elde ettiğimiz Avrupa'nın egemenliğini savunan neslin üyesi olmak istiyorum. Ve her türden otoriterlik takıntısı karşısında hiçbir ödün vermeyeceğim'' vurgusu yaptı. AB'nin kendisini reformdan geçirerek demokrasiye bağlılığını yenilemesi çağrısında bulundu.

    Etiketler:
    Emmanuel Macron, Jean Claude Juncker, Ege, Yunanistan, Balkanlar, Rusya, Türkiye, Avrupa Birliği, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    İETT'nin sürücüsüz aracı
    İETT'nin sürücüsüz aracı tanıtıldı
    Karikatür
    ABD'nin 'akıllı füzeleri' Suriye'de 1970'lerde üretilen füzelerle püskürtüldü
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam