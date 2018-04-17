Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, protestolara rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı oldu

Eski Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, başkent Erivan'da aleyhinde düzenlenen protesto gösterilerine rağmen, parlamentoda yapılan oylama sonucunda başbakan seçildi.

2015 yılında yapılan anayasa reformu uyarınca 9 Nisan'da parlamenter sisteme geçen ve yürütme yetkisini devlet başkanından başbakana veren Ermenistan'da yeni dönemin ilk başbakanı Serj Sarkisyan oldu.

105 sandalyeli Ermenistan parlamentosunda 94 vekilin katılımıyla yapılan oylamada, iktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) ve koalisyon ortağı Daşnaksutun Partisi tarafından aday gösterilen Sarkisyan, oyların 77'sini topladı. 17 vekil, Sarkisyan'ın başbakan olmasına karşı çıktı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Serj Sarkisyan'ın başbakan olarak aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular dün sabah saatlerinde kentin ana cadde ve kavşaklarını trafiğe kapatmıştı.

Protestocuların lideri ve muhalif milletvekili Nikol Paşinyan, başsavcılık ve yargıtay binalarının ablukaya alınması çağrısı yapmış ve 'Kadife Devrim' ilan etmişti.