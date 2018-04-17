May: Suriye'ye saldırıyı parlamentoya sorsaydım planları gizleyemezdik

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen Suriye oturumda konuşan May, askeri harekata karar vermenin "bir Başbakan ve bir hükümet için vermesi en zor ve derin kararlar" arasında yer aldığını söyledi.
'SURİYE EN GELİŞMİŞ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN BİRİNE SAHİP'
Operasyona destek vermeden önce neden parlamentoya gelmediği yönündeki eleştirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugün dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birine sahip. Böylesine bir sisteme karşı koyabilmek için düşmanı olabildiğince şaşırtmak ve herhangi bir saldırının zamanlaması ile hedefini gizlemek çok önemlidir. Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım" şeklinde konuştu.
'PARLAMENTO BU BİLGİLERE ERİŞEMEZ'
İstihbarat bilgilerinin paylaşımının bu tür gelişmelerdeki önemini dile getiren ve ulusal çıkarlarla uyuşması halinde hükümetinin hızlı kararlar alabileceğini savunan May, "Bütün bu bilgilere erişimi olan hükümettir. Parlamento buna erişemez. Bu, parlamentoya güvenip güvenemeyeceğimizle alakalı değil. Bu, içeriğin halka açık bir yerde paylaşılarak rakiplerimize güvenip güvenemeyeceğimizle ilgilidir" dedi.
'ÇOĞUNLUK DOĞRU OLANI YAPTIĞIMIZA İNANIYOR'
Askeri operasyonla, kendisinin ve hükümetinin ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan May, "Açık bir şekilde parlamentonun çoğunluğu da doğru olanı yaptığımıza inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Başbakanı, dün Avam Kamarasında düzenlenen Suriye operasyonu oturumunda da ülkesinin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.
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