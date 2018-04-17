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    İngiltere Başbakanı Theresa May

    May: Suriye'ye saldırıyı parlamentoya sorsaydım planları gizleyemezdik

    © REUTERS / Daniel Leal-Olivas
    Avrupa
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    İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyondan önce parlamentodan izin almama gerekçesini "İngiliz silahlı kuvvetlerini risk altında bırakmamak" olarak açıkladı.

    Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında düzenlenen Suriye oturumda konuşan May, askeri harekata karar vermenin "bir Başbakan ve bir hükümet için vermesi en zor ve derin kararlar" arasında yer aldığını söyledi.

    'SURİYE EN GELİŞMİŞ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNDEN BİRİNE SAHİP'

    Operasyona destek vermeden önce neden parlamentoya gelmediği yönündeki eleştirilere cevap veren May, "Suriye rejimi, bugün dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birine sahip. Böylesine bir sisteme karşı koyabilmek için düşmanı olabildiğince şaşırtmak ve herhangi bir saldırının zamanlaması ile hedefini gizlemek çok önemlidir. Harekatı başlatmadan önce bunu tartışmak üzere parlamentoya gelseydim planlarımızı gizleyemez ve o gizliliği koruyamazdım" şeklinde konuştu.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson
    © REUTERS / Hannah McKay
    İngiltere: Bu operasyon Suriye’ye daha fazla müdahil olacağımız anlamına gelmiyor
    Operasyon öncesinde milletvekillerin harekata ilişkin sorularını detaylıca cevaplayamayacağını belirten May, "Tüm bunlar silahlı kuvvetlerimizi daha fazla risk altında bırakacak ve rejimin füzelerimizi vurarak kendi kimyasal silahlarını hedeflerimizden uzaklaştırabilecek şekilde çok değerli bilgiler sunacaktı" ifadelerini kullandı.

    'PARLAMENTO BU BİLGİLERE ERİŞEMEZ'

    İstihbarat bilgilerinin paylaşımının bu tür gelişmelerdeki önemini dile getiren ve ulusal çıkarlarla uyuşması halinde hükümetinin hızlı kararlar alabileceğini savunan May, "Bütün bu bilgilere erişimi olan hükümettir. Parlamento buna erişemez. Bu, parlamentoya güvenip güvenemeyeceğimizle alakalı değil. Bu, içeriğin halka açık bir yerde paylaşılarak rakiplerimize güvenip güvenemeyeceğimizle ilgilidir" dedi.

    'ÇOĞUNLUK DOĞRU OLANI YAPTIĞIMIZA İNANIYOR'

    Askeri operasyonla, kendisinin ve hükümetinin ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini savunan May, "Açık bir şekilde parlamentonun çoğunluğu da doğru olanı yaptığımıza inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

    İngiltere Başbakanı, dün Avam Kamarasında düzenlenen Suriye operasyonu oturumunda da ülkesinin ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyona ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

    Britain's Prime Minister, Theresa May, delivers a speech to launch the Conservative Party's local elections campaign, in Calverton Village Hall, Calverton, Britain April 6, 2017.
    © REUTERS / Andrew Yates
    İngiltere Başbakanı May: Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza
    "Harekete geçtik çünkü bunu yapmak ulusal çıkarımıza. Suriye'de kimyasal silahların daha fazla kullanılmasını engellemek ve bu silahların kullanılmaması gerektiği konusunda küresel fikir birliğini savunmak bizim ulusal çıkarımızadır. İster Suriye'de ister İngiltere sokaklarında ya da başka yerlerde olsun, kimyasal silah kullanımının normalleştirilmesine izin veremeyiz. Bunu (ABD) Başkanı (Donald) Trump istedi diye yapmadık."

    İngiltere, hafta sonunda ABD ve Fransa ile Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs Rum kesimindeki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.

    Etiketler:
    Donald Trump, Theresa May, ABD, Suriye, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
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