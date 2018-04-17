Macron: Kendimi Putin'le eşit görüyorum

Macron, pazar günü bir röportaj vererek cumhurbaşkanlığı görevindeki ilk yılını değerlendirdi. Fransa lideri, ardından gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

RMC radyosundan Jean Jacques Bourdin'e göre sohbet sırasında Macron, "Ben Putin'le eşitim. Ayrıca Putin beni anlıyor. Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını sağlamak için Suriye'ye saldırma kararı aldım" dedi.

Putin'in bu dilden anladığını kaydeden Macron, aldığı kararın Suriye'de barışı tesis etmek için olduğunun anlaşılacağını savundu.