İngiltere parlamentosunun önünde Suriye saldırısı protestosu

İngiltere'nin ABD ve Fransa ile Suriye'ye düzenlediği saldırıya tepki olarak Londra'daki parlamento binası önünde yapılan protesto gösterilerinde 'Esad iyi adam' sözleriyle Suriye hükümetine destek verildi.

İngiltere'deki savaş karşıtı grup 'Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)', Suriye saldırısına tepki amacıyla İngiltere genelinde protesto gösterileri düzenledi. Londra'daki parlamento binası önünde bir araya gelen göstericiler Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın doktor kimliğine dikkat çekti.

'O BİR DOKTOR VE CENNETE GİDECEK'

Savaşı Durdurun Koalisyonu'ndan bir kadın İngiliz ITV'ye verdiği röportajda, "Esad iyi bir adam. O bir doktor ve bu yüzden cennete gidecek. Sence kendi halkını öldürüyor olabilir mi?" dedi.

'ESAD KATİL DEĞİL'

ITV'nin yayını esnasında göstericiler "Esad katil değil! Ülkesinin devlet başkanı" sözleriyle saldırıya tepkilerini sürdürdü.

'IRAK VE LİBYA'YI HATIRLATTIĞI İÇİN ÖFKELİYİZ'

Koalisyonun organizatörlerinden Lindsey German, Sputnik'e demecinde, Irak ve Libya'daki operasyonlara atıfta bulunarak, İngilizlerin saldırıyı önceki yıllarda Ortadoğu'da düzenlenen saldırılara benzettiği için öfkeli olduğunu belirtti.

'RUSYA İLE CEPHELEŞME İHTİMALİ DE ENDİŞE VERİCİ'

Lindsey, İngilizlerin bir diğer endişe kaynağının, saldırının Rusya ile cepheleşmeye yol açma ihtimali olduğunu vurguladı.

İngiltere, hafta sonunda gerçekleştirilen hava harekatına Kıbrıs'taki Akrotiri Hava Üssü'nden kalkan 4 uçakla katılmıştı.