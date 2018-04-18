Başsız manken Alman polisini harekete geçirdi

Bild'in haberine göre olay, Baden-Württemberg eyaletindeki Winstadt kasabası yakınlarındaki Reims Kanalı'nda yürüyüş yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine gerçekleşti.

Polisi arayan vatandaş, kanalın yanında ‘başsız ve kan içinde olan bir ceset' gördüğünü anlattı.

Vatandaşın anlattığı yere polis ekipleri ve 4 itfaiye aracı geldi. Ancak ‘kurbanın' insan değil cansız manken olduğu anlaşıldı.

Cansız mankenin ilk bakışta başı kesilmiş bir kadın vücudu olarak göründüğünü aktaran polis sözcüsü, olay sırasında etrafın karanlık olduğunu kaydetti.