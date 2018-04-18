Erivan’da polis protestocuları gözaltına alıyor: En az 66 gözaltı

Erivan’da polis Sarkisyan karşıtlarını gözaltına almaya başladı, en az 66 kişi polis merkezine götürüldü. Fransa meydanındaki eylemciler caddeleri kapatıyor.
РЕВОЛЮЦИЯ В АРМЕНИИ НАЧАЛАСЬ!!! https://t.co/6eIswQpgHc с помощью @YouTube— петров павел (@hetrov552) April 18, 2018
Protestocular sabah saatlerinde de başbakanlık konutuna gelmişti, ancak daha sonra bölgeden ayrılmıştı.
Полиция Армении сообщает о задержании свыше 60 демонстрантов в Ереване https://t.co/LNEDQtltpQ— interfax.by (@by_Interfax) April 18, 2018
Ermenistan’da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan Serj Sarkisyan’a karşı protestolara liderlik eden muhalif vekil Nikol Paşinyan, ülkede 'Kadife Devrim' komitesinin kurulduğunu ilan etmişti.
Link: https://t.co/lxnIaBtZMO— David Zhvania (@DZhvania) April 18, 2018
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