Erivan’da polis protestocuları gözaltına alıyor: En az 66 gözaltı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı çıkan protestocuları gözaltına aldığı belirtildi. En az 66 kişinin gözaltına alındığı aktarılıyor.

Erivan’da polis Sarkisyan karşıtlarını gözaltına almaya başladı, en az 66 kişi polis merkezine götürüldü. Fransa meydanındaki eylemciler caddeleri kapatıyor.

Protestocular sabah saatlerinde de başbakanlık konutuna gelmişti, ancak daha sonra bölgeden ayrılmıştı.

Полиция Армении сообщает о задержании свыше 60 демонстрантов в Ереване https://t.co/LNEDQtltpQ — interfax.by (@by_Interfax) April 18, 2018

Ermenistan’da eski Devlet Başkanı ve yeni Başbakan Serj Sarkisyan’a karşı protestolara liderlik eden muhalif vekil Nikol Paşinyan, ülkede 'Kadife Devrim' komitesinin kurulduğunu ilan etmişti.

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