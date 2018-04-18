İçki içtikten sonra 'Putin'le eşit olduğunu' söyleyen Macron, sosyal medyanın hedefi oldu

İçki içtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 'eşit olduğunu' söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

© REUTERS / Ludovic Marin Macron: Kendimi Putin'le eşit görüyorum

Macron, pazar günü RMC radyosunda Jacques Bourdin'e ve Mediapart sitesinden Edwy Plenel'e 3 saatlik bir röportaj verdi ve görevindeki ilk yılında yaptıklarını anlattı.

İddiaya göre, Macron röportajdan sonra gazetecilerle birlikte içki içti.

Bourdin, Macron'un içki içerken "Ben Putin'le eşitim. Ayrıca Putin beni anlıyor. Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını sağlamak için Suriye'ye saldırma kararı aldım" dediğini söyledi.

Bu ifadelerin basına yansımasının ardından da Macron, Twitter kullanıcılarının hedefi oldu.

'BÜYÜYÜNCE PUTİN OLMAK İSTEYEBİLİR'

Paula Duvall adlı kullanıcı "Macron'un detoksa veya terapiye ihtiyacı var. Büyüyünce Putin olmak isteyebilir, ama onun parlak yıllarına denk gelemez" dedi.

Macron needs DETOX and/or THERAPEUTIC INTERVENTION! He might want to be Mr. Putin… WHEN HE GROWS-UP… but he doesn't come within LIGHT-YEARS of the Russian Federation President, now! — Paula Duvall (@PaulaDuvall2) April 17, 2018

​Glavset isimli kullanıcı da "Napolyon da aynı şeyi Çar 1. Aleksandr için dememiş miydi?" ifadesini kullandı.

Didn't Napoleon say the same thing about Tsar Alexander I? — Info (@Glavset) April 17, 2018

​Gala adlı kullanıcı ise çizgi film South Park'taki Eric Cartman karakteri üzerinden ironik bir dille "Otoriteme saygı duyun!" dedi.

Jason Bournitski adlı kullanıcı da Macron'un bunları söyleyebilmek için bir içkiden daha fazlasını içmiş olması gerektiğine işaret etti.

Must have been more than one drink. — Jason Bournitski (@JasonBournitski) April 17, 2018

​Born Again Hard isimli kullanıcı ise Macron'un Putin'le eşit olabilmesi için en azından judo bilmesi gerektiğini ifade etti.