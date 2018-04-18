Kammenos'tan Ege'deki kayalığa bayrak dikenlere eleştiri: O bayrağı sonuna dek kanıyla savunacağını da garanti etmeli

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Ege Denizi'nde bir kayalığa Yunan bayrağı diken kişileri eleştirerek, "Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı" dedi.

Savunma Bakanı ve iktidardaki koalisyonun küçük ortağı sağcı 'Bağımsız Yunanlar' partisi (ANEL) lideri Kammenos, Yunanistan parlamentosunda yaptığı konuşmada Ege Denizi'nde bazı kayalıklara bayrak dikme girişiminde bulunan kişilere yönelik 'sorumluluk' eleştirisinde bulundu.

'BAYRAK DİKMEK BU GİRİŞİMİ YAPANA SORUMLULUK YÜKLER'

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bu tür bir faaliyette bulunan kişilerin güvenlik güçlerini bilgilendirmesi gerektiğine dikkati çeken Kammenos, "Biri eline bayrak alıp bir yere çekerse, kendisinin o bayrağı sonuna kadar kanıyla müdafaa edeceğini de garanti etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kammenos, bayrağın güçlü bir ulusal egemenlik sembolü olduğunu vurgulayarak, "Bayrak dikmek bu girişimi yapana sorumluluk yükler. Bu kişi de girişiminin arkasında durma imkanına sahip biri olmalı" dedi.

Kathimerini gazetesinin aktardığına göre, Kammenos konuşmasında 3 gencin geçen hafta İskirli adası yakınlarında kullandığı jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilot Giorgos Baltadoros'u onurlandırmak için güneydoğu Ege'deki Fourni (Hurşit) adası yakınlarındaki 5 adacığa Yunanistan bayrağı diktiğini anlattı.

Kammenos konuşmasında ayrıca Türk Dışişleri'nin Kardak kayalığının Türkiye'ye ait olduğu yönündeki açıklamasına da tepki göstererek "Lozan Antlaşması hem bizim hem de NATO ve Türkiye için bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

BAYRAK KRİZİNİN GELİŞİMİ

Başbakan Binali Yıldırım pazartesi günü yaptığı açıklamada, Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi olduğunu ve Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahale ederek Yunan bayrağını kaldırdıklarını açıklamıştı.

Yıldırım, "Tehlikeli provokasyonu önleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandolarımız ve Sahil Güvenlik görevlilerimizi tebrik ediyorum. Kışkırtma ve oldubittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos ise Kerdo (Anthropofagos) kayalığından Yunan bayrağının indirilmesinin Yunan Genelkurmay Başkanlığı (GEETHA) tarafından teyit edilmediğini ifade etmişti.

Canakopoulos ayrıca, "Böyle bir bölgede bayrak (dikmek) bir dış politika eylemidir. Dolayısıyla, Ege'de 40 yıldır hakim olan mevcut durumdan dolayı bu tür girişimlerden kaçınılması faydalı olur" değerlendirmesinde bulunmuştu.