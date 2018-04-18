Yunanistan'a ayak basan sığınmacılar bundan sonra ülkede serbestçe dolaşabilecek

Yunanistan Danıştay'ı ülkenin adalarındaki aşırı kalabalık sığınmacı kampları üzerindeki baskıyı azaltmak için bir karar verdi. Mahkemenin kararına göre bundan sonra ülkeye ayak basan sığınmacıalrın Yunanistan içinde serbestçe dolaşımına izin verilecek.

© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS Avrupa’nın köleleri: Göçmenlerin ücretsiz emeği kime kar sağlıyor?

Yunan yargı kaynakları Yunanistan Danıştay'ının kararının sadece bundan sonra ülkeye gelecekler için geçerli olacağını halihazırda Yunanistan'ın 5 adasındaki sığınmacı kamplarında bulunan 15.000'den fazla sığınmacının bu karardan yararlanamayacağını açıkladı.

Mahkemenin kararı Yunanistan Mülteci Konseyi'nin kamplardaki kötü koşullardan şikayet ederek konuyu mahkemeye taşımasının ardından geldi.

Türkiye'den Yunanistan'a kayıtdışı olarak geçen sığınmacılar ve göçmenler sığınma başvurularının değerlendirilmesi süresince aylarca bu kamplarda kalıyor. Bu durum sığınmacıların aşırı kalabalık kamplarda umutsuzluğa kapılmasına ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oluyordu.

Yunanistan hükümeti bu adımla özellikle turizm sezonu da yaklaşırken Midilli, Sakız, Samos, Leros ve Kos adalarındaki baskıyı hafifletmeyi umuyor. Yerel yetkililer de bu konuda Atina'yı uzun zamandır sıkıştırıyor ve misilleme olarak adalarındaki kampların kapasitesinin genişletilmesi yönündeki adımları engelliyordu.

'TÜRKİYE'DEN GELEN SIĞINMACILARIN SAYISI ARTTI'

Yunanistan Göç Bakanlığı'nın verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında gelen günlük sığınmacı sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla 2 kat arttı.

Bu yılın ilk 3 ayında günde ortalama 120 sığınmacının Yunanistan'a geldiği, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 60 olduğu belirtildi.

Sto Kokkino radyosuna konuşan Yunanistan Göç Bakanı Yardımcısı Yiannis Balafas "Türkiye'den sığınmacı akışı arttı ancak hala üstesinden gelinebilir düzeyde" dedi.

YUNAN HÜKÜMETİ KARARDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDEBİLİR

AFP'ye konuyla ilgii bilgi veren bir yetkili hükümetin Danıştay kararında bazı değişiklikler isteyebileceğini söyledi. Zira daha önce hükümet bu 5 adadaki sığınmacıların anakaraya çıkışına izin vermiyor, bunun insan kaçakçılarını cesaretlendireceğini savunuyordu.

Göç Bakanlığı mahkeme kararını incelediklerini ve konu hakkında yeni bir yasa hazırladıklarını da duyurdu.

AFP'ye konuşan bir askeri kaynak yeni kanunun bu ayın sonu itibarıyla parlamentoda kabul edilebileceğini aktardı.