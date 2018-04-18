Yunanistan'a ayak basan sığınmacılar bundan sonra ülkede serbestçe dolaşabilecek

Mahkemenin kararı Yunanistan Mülteci Konseyi'nin kamplardaki kötü koşullardan şikayet ederek konuyu mahkemeye taşımasının ardından geldi.
Türkiye'den Yunanistan'a kayıtdışı olarak geçen sığınmacılar ve göçmenler sığınma başvurularının değerlendirilmesi süresince aylarca bu kamplarda kalıyor. Bu durum sığınmacıların aşırı kalabalık kamplarda umutsuzluğa kapılmasına ve şiddet olaylarının yaşanmasına neden oluyordu.
Yunanistan hükümeti bu adımla özellikle turizm sezonu da yaklaşırken Midilli, Sakız, Samos, Leros ve Kos adalarındaki baskıyı hafifletmeyi umuyor. Yerel yetkililer de bu konuda Atina'yı uzun zamandır sıkıştırıyor ve misilleme olarak adalarındaki kampların kapasitesinin genişletilmesi yönündeki adımları engelliyordu.
'TÜRKİYE'DEN GELEN SIĞINMACILARIN SAYISI ARTTI'
Yunanistan Göç Bakanlığı'nın verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında gelen günlük sığınmacı sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla 2 kat arttı.
Bu yılın ilk 3 ayında günde ortalama 120 sığınmacının Yunanistan'a geldiği, geçen yıl aynı dönemde bu sayının 60 olduğu belirtildi.
Sto Kokkino radyosuna konuşan Yunanistan Göç Bakanı Yardımcısı Yiannis Balafas "Türkiye'den sığınmacı akışı arttı ancak hala üstesinden gelinebilir düzeyde" dedi.
YUNAN HÜKÜMETİ KARARDA DEĞİŞİKLİK TALEP EDEBİLİR
Göç Bakanlığı mahkeme kararını incelediklerini ve konu hakkında yeni bir yasa hazırladıklarını da duyurdu.
AFP'ye konuşan bir askeri kaynak yeni kanunun bu ayın sonu itibarıyla parlamentoda kabul edilebileceğini aktardı.
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