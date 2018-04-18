‘AB ülkelerinin elitleri, Türkiye’nin bağımsız hareket etmesinin karşısında’

Sputnik'e konuşan Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'yi sıralarına almayacağını herkesin çok iyi bildiğini belirterek, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

'OYLAMAYA SUNULSA BİLE ENGELLENECEK'

"Öncelikle, çoğu AB ülkesinde vatandaşların mutlak çoğunluğu buna katiyen karşı olduğu için yapmayacaklar. Bu konu oylamaya sunulsa bile engellenecek. Bu, AB vatandaşlarının büyük kısmının İslam'dan korkması, Milyonlarca Müslümanların akın etmesinden korkmakla da ilgili. Ayrıca AB vatandaşlarının büyük kısmı için, milyonlarca Türkün AB ülkelerindeki sosyal yardımlardan yararlanmasıyla da ilgili. Bu yüzden Türkiye'nin AB üyesi olması için hiçbir şansı yok. Üstelik aynı sebeplerden dolayı vize serbestisi için de hiçbir şansı yok. Ayrıca şu anda durum kötüleşti, çünkü AB ülkelerinin elitleri, Türkiye'nin yanlış yönde hareket ettiğini ve bu yüzden daha bağımsız dış politika yürüttüğünü ve politik sisteminde otoriter unsurları güçlendirdiğini düşünüyor."

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Bu yüzden Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin daha üst seviyelere yükseltilme şansının olmadığını dile getiren Markov, "Ama AB ve Türkiye arasında yakın ilişkiler devam ediyor ve bu ilişkiler kapsamında belirli konularda düzinelerce özel anlaşma var. Hem Türkiye hem de AB, bu küçük anlaşmaların kendi lehine çalışmasını istiyor. Yani başka bir deyişle, Suriyeli sığınmacılar hangi şartlarla kabul edilecek, Avrupa mallarının Türkiye pazarına ve Türk mallarının Avrupa pazarına giriş koşulları neler olacak?" yorumunda bulundu.

'KARŞILIKLI AÇIKLAMALAR, KONUMLARI GÜÇLENDİRME AMAÇLI'

Karşılıklı açıklamaların, görüşmelerdeki konumlarını güçlendirmeye yönelik olduğunu kaydeden Markov, "Türkiye, AB'nin politikasında yerine getirilmeyen ne kadar çok madde bulursa, AB'nin sürdüğü talepler konusunda o kadar çok taviz almayı bekleyebilir ve aksine AB, Türkiye'nin yerine getirmediği ne kadar çok madde bulursa o kadar Türkiye'den taviz almayı bekler" dedi.