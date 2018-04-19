Kayıt
12:48 19 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz

    Kurz’dan camideki Çanakkale etkinliğinde çocukların kullanılmasına tepki

    © AP Photo / Sven Hoppe/dpa
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılmasına tepki gösterdi.

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
    © REUTERS / Heinz-Peter Bader
    Varna'daki kritik zirve öncesi Avusturya Başbakanı Kurz: AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakereleri sonlandırılmalı
    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikten basına yansıyan görüntüler Avusturya'da tepki uyandırdı.

    2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık 'Falter' gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor.

    Gazetede yer alan karelerden birinde şehit rolündeki çocukların da yerde yattıkları ve üzerlerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor.

    ​KURZ: ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

    Fotoğrafların yayınlanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Kurz, 'söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini' söyledi.

    'CAMİ KAPATILABİLİR'

    Ömer Çelik
    © AA / Dursun Aydemir
    AB Bakanı Çelik: Kurz gibilere rağmen işimize bakıyoruz
    Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtti.

    Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda 'daha katı olması gerektiğini' söyledi.

    Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

    ATİB ise yaptığı açıklamada, 'son derece büyük bir talihsizlik' olarak nitelendirdiği oyunun bitmesinin dahi beklenmeden iptal edildiğini ve konuya ilişkin çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyurdu.

    ​ALMANYA'DA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

    Almanya'da aynı gün içerisinde 3 camiye saldırı
    © AA / DİTİB
    Almanya'da aynı gün içerisinde 3 camiye saldırı
    Geçen hafta Almanya'da Çanakkale Savaşı'nın yıldönümü vesilesiyle düzenlenen benzer bir etkinlik de tepkilere yol açmıştı. Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herford kentinde Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı bir camide düzenlenen etkinliğe ait bir videoda, asker üniforması giydirilmiş küçük çocukların oyuncak silahlar taşıdıkları görülüyordu. Etkinliğe tepki gösteren Kuzey-Ren Vestfalya Aile Bakanlığı, söz konusu görüntülerin şiddetten uzak bir eğitim ruhuna tamamen aykırı olduğunu belirterek, etkinlikte yer alan çocukların psikolojilerinin olumsuz etkilenmiş olma ihtimalinin Gençlik Dairesi tarafından değerlendirilmesini talep etmişti.

    DİTİB Herford Camii Yönetim Kurulu Sekreteri Necati Aydın yaşananlar nedeniyle cami yönetiminin üzgün olduğunu, etkinliği tek bir kişinin organize ettiğini ve kendileri için de sürpriz olduğunu belirtmişti.

    İlgili konular:

    Almanya'dan Diyanet'e 'liberal cami' tepkisi: Din, devletin işi değildir
    İkinci 'liberal cami' yakında açılıyor, üçüncüsü yolda
    Almanya'da cami önüne domuz başı bırakıldı
    Etiketler:
    Çocuk, Cami, Şehit, Asker, Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB), Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Halk Partisi (ÖVP), Sebastian Kurz, Avusturya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Simferopol'de Cuma Camii inşaatı
    Simferopol’deki Cuma Camii inşaatından kareler
    Karikatür
    Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri yerine Arap ülkelerinin askerleri
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam