Kurz’dan camideki Çanakkale etkinliğinde çocukların kullanılmasına tepki

2016 yılında çekildiği belirtilen ve haftalık 'Falter' gazetesinde yayımlanan fotoğraflarda, asker üniforması giydirilmiş çocuklar Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de savaşan askerleri canlandırıyor.
Gazetede yer alan karelerden birinde şehit rolündeki çocukların da yerde yattıkları ve üzerlerinin Türk bayraklarıyla örtüldüğü görülüyor.
Kinder exerzieren in Tarnuniformen in Wiener Atib-Moschee.— falter.at (@falter_at) April 17, 2018
Stadtrat Czernohorsky alarmiert Amt für Jugend und Familie und Kultusamt von Kanzler Kurz. https://t.co/e0y3ckfgjL pic.twitter.com/UfYV1wGdF1
KURZ: ASLA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK
Fotoğrafların yayınlanmasının ardından basına açıklamalarda bulunan Avusturya Başbakanı Kurz, 'söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını ve (böyle bir olaya) asla müsamaha gösterilmeyeceğini' söyledi.
'CAMİ KAPATILABİLİR'
Kurz, ayrıca Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda 'daha katı olması gerektiğini' söyledi.
Partinin Viyana Eyalet Teşkilatı Başkanı Gernot Blümel de din işlerinden sorumlu Kültür Dairesi'ne olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı.
ATİB ise yaptığı açıklamada, 'son derece büyük bir talihsizlik' olarak nitelendirdiği oyunun bitmesinin dahi beklenmeden iptal edildiğini ve konuya ilişkin çok yönlü bir inceleme başlatıldığını duyurdu.
Die Affäre um die von Erwachsenen inszenierten Kriegsspiele mit Kindern in einer Wiener ATIB-Moschee wird immer verstörender. Dem FALTER wurden Fotos gemailt, die belegen, dass Kinder bereits 2016 dazu missbraucht wurden, brutale Schlachten nachzuspielen. https://t.co/TXQ8PLEPLy pic.twitter.com/o3jgl6NKN6— falter.at (@falter_at) April 18, 2018
ALMANYA'DA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
DİTİB Herford Camii Yönetim Kurulu Sekreteri Necati Aydın yaşananlar nedeniyle cami yönetiminin üzgün olduğunu, etkinliği tek bir kişinin organize ettiğini ve kendileri için de sürpriz olduğunu belirtmişti.
Kinder in Soldatenuniform auch bei #DITIB in #Homburg #Saarlandhttps://t.co/b6ewGqnKKj#Herford #Mönchengladbach #Wien #ATIB #Türkei #Erdogan pic.twitter.com/zqsleyjGGL— nayakowz (@nayakowz) April 18, 2018
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