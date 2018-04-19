Nebenzya: İngiltere hükümeti, Skripal vakasıyla ilgili kanıtları bilinçli olarak imha ediyor

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dünkü oturumunda konuşan Nebenzya, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi vakasıyla ilgili kanıtların Londra yönetimi tarafından bilinçli olarak imha edildiğini belirtti.

Nebenzya, "İngiliz hükümeti, kanıtları bilinçli olarak imha ediyor. Skripal'in evindeki hayvanlar öldürüldü ve görünen o ki, onlardan numune alınmadı. Skripallerin gittiği bar, restoran gibi yerle ve oturduğu bank ve toprak gibi maddeler korunuyor. Salisbury sakinleri, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamlarını sürdürüyor" dedi.

© REUTERS / Shannon Stapleton Salisbury BMGK gündeminde: İngiltere, Rusya'nın 47 sorusundan 2'sine yanıt verdi

Nebenzya, Londra'nın soruşturmanın gidişatıyla ilgili yeni bilgi sunmaması halinde Rusya'nın BMGK'yı toplanma çağrısı yapma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti. Rus diplomat, Moskova'nın Skripal vakasıyla ilgili bilgi sunulması adına talepte bulunmayı sürdüreceğinin altını çizdi.

'OPCW RAPORU İNGİLTERE'NİN SUÇLAMALARINI DESTEKLEMİYOR'

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) raporunu da değerlendiren Nebenzya, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik suçlamalarını doğrulayacak hiçbir husus bulunmadığının altını çizdi.