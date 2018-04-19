Rusya Soruşturma Komitesi: Yuliya Skripal’le uçan hiçbir yolcuda zehirlenme izine rastlanmadı

Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın zehirlenmesinde kullanıldığı iddia edilen sinir gazının sıvılaştırılmış şekilde İngiltere’ye sokulduğu iddialarının ardından, Rusya Soruşturma Komitesi, Yulia Skripal’in Rusya- İngiltere yolculuğu sırasında uçakta yer alan diğer yolcuların hiçbirinde zehirlenme izine rastlanmadığını açıkladı.

İngiltere Çevre Bakanlığı Skripallerin zehirlenmesinde kullanılan gazın sıvı halde İngiltere’ye sokulduğu, olayda çok ufak miktarda zehrin kullanıldığını ileri sürdü. Bunu üzerine Rusya Soruşturma Komitesi, Yuliya Skripal’in babasını ziyaret için Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı'ndan İngiltere’ye gerçekleştirdiği yolculukta bindiği uçaktaki hiçkimsede zehirlenme izine rastlanmadığını aktardı.

Kurumun Youtube sayfasından olayla ilgili yayınlanan videosunda “Hiçbir yolcuda kimyasal zehirlenme izine rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko da videoda Rus soruşturmacıların Şeremetyevo havalimanındaki görüntüleri incelediğini belirtti ve “Görüntülerde Yuliya Skripal’in yaptığı her şey görülüyor. Havalimanına gelirken bindiği taksinin plakası ve şöförü belirlendi. Soruşturmacılar şöförle birlikte çalışma gerçekleştiriyor. Yuliya Skripal’le uçan tüm yolcular tespit edildi. Hiçbirinin sağlığında bir bozulmaya rastlanmadı, buna zehirlenme de dahil” dedi.

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Komite’nin videosunda konuyla ilgili açıklama yapan bir başka isim de Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Kimyasal ve Biyolojik Silah Kısıtlayıcı Anlaşmaları Analitik Araştırma Merkezi Başkanı Viktor Holstov, İngiltere’nin olayda kullanıldığını iddia ettiği A-234 (Noviçok) maddesinin Batı’daki laboratuvarlarda üretildiğini söyledi.

Holstov “Noviçok konusu Batı’daki çok sayıda laboratuvarda yaygın hale geldi. Günümüzde Batı’daki en az 20 laboratuvarda Noviçok’la ilgili çalışmalar yapıldığını söylemek mümkün. Maddenin üretim yerinin büyük ihtimalle bu laboratuvarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz” dedi.