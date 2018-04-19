Yunanistan'daki darbeci askerlerden biri adli kontrolle serbest

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerden Süleyman Özkaynakçı, adli kontrolle serbest kaldı.

Danıştay, askerin, adı açıklanmayan bir adreste ikamet etmesine ve her gün kaldığı bölgedeki polis karakoluna gidip kendini göstermesine hükmetti. Söz konusu asker, iltica başvurusunun sonucunun belli olacağı mayıs ayına kadar seyahat belgesi de talep edemeyecek.

Danıştay kurulunun açıklamasında, "Yönetim, alınan önlemlerin esas olarak gözaltı anlamına gelmemesi şartıyla Türk vatandaşının korunması ve etkin bir şekilde gözetimi için tüm gerekli ve uygun tedbirleri almalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin gözaltında tutulabilecekleri azami sürenin mayısta dolacağını belirterek, "18 aylık sürenin dolmasından sonra serbest bırakılmalarını engelleyen bir sebep bulunmuyor" demişti.

İltica talebi Aralık 2017 sonunda kabul edilen Özkaynakçı, kısa bir süre serbest kalmış, hükümetin kararın askıya alınması ve iptal edilmesi yönündeki başvurularının ardından tekrar gözetim altına alınmıştı.

Daha sonra hükümetin itirazının, temyiz mahkemesi yerine üst mahkeme olan Danıştay'da görüşülmesi kararlaştırılmıştı.

Danıştayın, darbecilerin iltica taleplerine ilişkin nihai kararını ise 4 Mayıs'ta vermesi bekleniyor.