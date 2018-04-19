‘Fransız güçleri Suriye saldırısı sırasında sorun yaşadı’ iddiası

Fransa Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay başkanlığı yetkililerinin Suriye'deki operasyonun başarılı geçtiğini söylemesine rağmen, basında operasyonda bazı sorunların yaşandığı aktarıldı.

GenelPoint gazetesinin Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Fransa, Suriye'deki bombardımanı sırasında füzeleri fırlatmada sorun yaşadı ve fırlatılmak istenen 16 füzeden yalnızca 12'si fırlatılabildi.

Kaynak "Fırlatılması planlanan 10 Scalp-EG füzesinden 9'u fırlatılabildi. Sorun füzelerde miydi, uçakta mıydı, bilmiyoruz. Olayın sebebini açığa çıkarmak için kontroller gerçekleştiriliyor" dedi.

Habere göre Fransız firkateynlerinden fırlatılmak istenen kruz füzeleri konusunda da sorun yaşandı. Gemilerden 6 atış yapılması planlanıyordu, ancak sadece 3 füze fırlatılabildi.

Fransa Suriye'deki operasyonunda 5 Rafale uçağı kullandı, her uçakta ikişer füze vardı.

Fransa, 14 Nisan'da ABD ve İngiltere ile birlikte Suriye'yi vurmuştu.