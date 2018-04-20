Örgütü feshetmeye hazırlanan ETA af diledi

İspanya'nın kuzeyi ile Fransa'nın güneybatısında bağımsız bir devlet kurmak için mücadele veren ve gelecek ay kendisini feshedeceğini duyuran ayrılıkçı 'Bask Yurdu ve Özgürlük' (ETA) örgütü, krizin doğrudan tarafı olmayan insanların ölümü ve yaralanmasından dolayı özür diledi.

© AFP 2018 / ANDER GILLENEA ETA örgütü mayısta kendini feshediyor

ETA'nın özrü örgütün mayıs başında kendini feshedeceğini açıklamasının ardından geldi.

'ÇOK FAZLA ACIYA VE ÇÖZÜMÜ OLMAYAN ÇOK SAYIDA ZARARA NEDEN OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

Örgüte yakın Gara gazetesinde yer alan açıklamada "Bu uzun silahlı mücadele döneminde çok fazla acıya ve çözümü olmayan çok sayıda zarara neden olduğunuzun farkındayız. ETA'nın eylemleri nedeniyle ölenlere, yaralananlara ve mağdurlara saygılarımızı sunmak istiyoruz. Samimiyetle özür dileriz" dendi.

Açıklamada ayrıca "Uzlaşma Bask ülkesinde yapılması gereken görevlerden biri. Bu yurttaşlar arasında çoktan gerçekleşmeye başladı. Gerçeği yapıcı bir yolla kabul etmek, yaraları iyileştirmek ve bu acıların bir daha olmaması için garantileri inşa etmek gerekiyor" dendi.

MADRİD: ETA UZUN ZAMAN ÖNCE ÖZÜR DİLEMELİYDİ

Açıklamayı olumlu karşılayan İspanya hükümeti ise kısa açıklamasında özrün uzun zaman önce yapılması gerektiğini ifade etti.

Başbakan Mariano Rajoy'un ofisinden yapılan açıklamada örgütün 'demokrasinin silahları ile yenildiği' belirtildi ve "Kurbanlar, onların anıları ve haysiyetleri ETA'nın yenilmesinde belirleyiciydi. ETA, neden olduğu zararlar nedeniyle uzun süre önce samimi ve şartsız özür dilemeliydi" ifadelerine yer verildi.

1959 yılında diktatör General Franco döneminde kurulan ETA (Euskadi Ta Askatasuna- Bask Yurdu ve Özgürlük) örgütü, 7 sene önce tek taraflı kalıcı ateşkes ilan etmiş, 8 Nisan 2017'de elindeki bombalar ve silahları teslim ederek karanlık bir dönemi sona erdirmişti.

Franco döneminde Bask dili yasaklanmış, Bask kültürü baskı altına alınmış, entelektüller siyasi ve kültürel görüşleri nedeniyle işkenceye uğramış ve hapse atılmıştı.

Örgütün dünya çapında ses getiren en büyük saldırısı, 1973 yılında Franco döneminin başbakanı başbakanı Luis Carreo Blanco'nun bombayla öldürülmesiydi. Bu saldırı, dünyanın dikkatini ETA üzerine çekti.

ETA'nın düzenlediği eylemlerde 480'den fazlası polis ve ordu personeli olmak 800'den fazla kişi öldü.

Avrupa Birliği, 2001 yılında ETA'yı terör örgütü olarak ilan etmişti. Söz konusu karar, İspanya hükümeti için bir zafer olarak kabul edilmişti.