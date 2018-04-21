Atina’da bir mafya babası Kalaşnikof’la vuruldu

© AP Photo / Gianni Schicchi 'Babaların babası' olarak tanınan Sicilyalı mafya lideri öldü

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMNA) haberine göre dün akşam 2 kişi, Litsos’un aracına motosikletle yaklaşarak Kalaşnikof marka 7.62 milimetrelik otomatik tüfekle ateş açtı. Olay yerinde polis, 10’un üzerinde mermi kovanı buldu. En az 8 merminin isabet ettiği belirlenen Litsos, ağır yaralı olarak sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

Cinayet soruşturma departmanında görevli polisler, cinayetin farklı mafya gruplarının arasındaki hesaplaşmanın bir sonucu olarak kiralık katiller tarafından işlenmiş olabileceğini belirtti.

Bubi takma isimli 45 yaşındaki Yorgos Litsos’a yapılan saldırının, Yunanistan’ın tanınmış mafya babalarından Vasilis Stefanakis’in geçen ocakta öldürülmesine verilen bir yanıt olabileceği düşünülüyor.