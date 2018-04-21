Alman meclisi hukuk heyeti: ABD'nin Suriye'ye saldırısı yasadışı

Sol Parti'nin (Die Linke) talebi üzerine rapor hazırlayan meclisin hukuk uzmanları, ''Bir devleti uluslararası bir sözleşmeyi çiğnediği gerekçesiyle cezalandırmak için askeri güç kullanmak, şiddeti yasaklayan uluslararası yasaların ihlalidir'' dedi.
Hukuk heyeti, İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamasındaki 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal saldırısına misilleme' gerekçesini de 'ikna edici değil' diye reddetti. May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti, şiddeti yasaklayan uluslararası normlarda halkın zarar görmesini önlemek için istisnaya gidilebileceğini savunuyor.
'SAVAŞ ÜZERİNE SAVAŞ OLMAZ'
'BM DİKKATE ALINMALI'
ABD-İngiltere-Fransa'nın saldırısına Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmadığına dikkat çeken rapor, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın BM'nin kimyasal saldırı iddiasına karşılık veremediği savını da 'hukuki temeli yok' diye geri çevirdi.
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