Alman meclisi hukuk heyeti: ABD'nin Suriye'ye saldırısı yasadışı

Almanya'da meclisin (Bundestag) avukatları, Alman hükümeti tarafından sözlü desteklenen ABD-İngiltere-Fransa koalisyonunun Suriye hükümetine yönelik füze saldırısıyla ilgili görüş bildirdi.

© REUTERS / Axel Schmidt Merkel: Suriye'ye herhangi bir saldırıya Almanya katılmayacak

Alman meclisinin hukuk uzmanları, 'uluslararası hukukun ihlali' diye nitelediği saldırının, kimyasal saldırı iddialarına misilleme olduğu gerekçesini de ikna edici bulmadı.

Sol Parti'nin (Die Linke) talebi üzerine rapor hazırlayan meclisin hukuk uzmanları, ''Bir devleti uluslararası bir sözleşmeyi çiğnediği gerekçesiyle cezalandırmak için askeri güç kullanmak, şiddeti yasaklayan uluslararası yasaların ihlalidir'' dedi.

© REUTERS / Fabrizio Bensch Almanya'dan Suriye saldırısına destek

Hukuk heyeti, İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklamasındaki 'Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kimyasal saldırısına misilleme' gerekçesini de 'ikna edici değil' diye reddetti. May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti, şiddeti yasaklayan uluslararası normlarda halkın zarar görmesini önlemek için istisnaya gidilebileceğini savunuyor.

'SAVAŞ ÜZERİNE SAVAŞ OLMAZ'

© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev Putin'den Merkel'e: ABD ve müttefiklerinin Suriye’deki saldırısı uluslararası hukuka aykırı

Alman meclisinin hukuk heyeti ise 'böyle bir istisna için gerekli şartların bulunmadığı' sonucuna vardı. Raporda ''Suriye savaşındaki can kaybı sayısı gözönüne alındığında, daha fazla insanın acı çekmesini önlemek için uygun aracın askeri saldırı olduğu savı sorgulanmalıdır'' denildi.

'BM DİKKATE ALINMALI'

ABD-İngiltere-Fransa'nın saldırısına Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden onay çıkmadığına dikkat çeken rapor, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın BM'nin kimyasal saldırı iddiasına karşılık veremediği savını da 'hukuki temeli yok' diye geri çevirdi.