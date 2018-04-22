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    View of the Berlin skyline seen from Potsdamer Platz to Alexanderplatz, including the TV Tower, the Berlin Cathedral (R), the Berlin palace under construction and the city's town hall (Rotes Rathaus, R)

    Berlin'de Türklere köpekli saldırı

    © AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL
    Avrupa
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    Almanya’nın başkenti Berlin’de kimliği belirsiz iki kişi, Pitbull cinsi köpekleriyle bir Türk'e saldırdı. Saldırının aşırı sağcı motivasyonlu olduğu tahmin ediliyor

    Polonya polis (Arşiv)
    © AP Photo / Czarek Sokolowski
    Polonya'da 14 yaşındaki Türk kız çocuğu ırkçı saldırı sonucu yaralandı
    Almanya'nın başkenti Berlin'in Lichtenberg mahallesinde kimliği belirsiz iki kişi, Pitbull cinsi köpeklerini bir Türk'e saldırttı.

    Alman polisinin verdiği bilgilere göre, olay Cuma akşamı meydana geldi. Saldırıya uğrayan kişi ve yanındaki Türkiye kökenli kadına önce Margareten Caddesi'ndeki bir kafenin önünde iki kişi tarafından yabancı düşmanı ifadelerle hakaret edildi. Ardından saldırganlardan biri 56 yaşındaki kadını boynundan tutarak yere itti. Saldırganlardan bir diğeri de yanlarındaki dövüş köpeğine 36 yaşındaki adamı ısırması emrini verdi. Köpek adamı bacağından hafif şekilde ısırdı.

    'OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

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    © AA / Atila Altuntaş
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    Adam ve kadın yardım çağrısında bulunurken saldırganlar köpekle birlikte kayıplara karıştı. Mağdurlar hastanede tedavi edilirken Alman istihbaratı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Perşembe akşamı da Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde iki Afrikalıya köpekle saldırı düzenlenmişti.

    Altı kişilik bir grup Alman, iki Eritrelinin arkasından köpeklerini salmış, ardından onları izleyip darp etmişti.

    Polisin verdiği bilgiye göre, mağdurlar olayda hafif yaralandı. Polis olay yerine vardığında alkollü olan gruptan bazı şahısların Eritrelilere ırkçı hakaretlerde bulunduğu açıklandı.

    Etiketler:
    köpek, Saldırı, Lichtenberg, Berlin, Almanya
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