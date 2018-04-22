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    Twitter user @Ian56789, an accused Russian bot, responds to the British government's claims on Sky News.

    'Kremlin'e bağlı bot hesap' olduğu gerekçesiyle Twitter hesabı askıya alınan İngiliz, televizyonda hükümeti suçladı

    © Youtube/Screenshot/Tartan Blaknet
    Avrupa
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    Kremlin'e bağlı bir 'Rus bot hesabı' olduğu iddia edilen Ian Sky News'a konuk olunca, verdiği cevaplarla programı sunanlara zor anlar yaşattı. Suriye'de 'Neo con savaşları'nın sürdüğünü söyledi.

    Rusya'nın sosyal medya hesaplarını kullanarak batı ülkelerinde kamuoyunu manipüle ettiği iddiaları, batı basını tarafından sık sık dillendiriliyor.

    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 'Rus trollerin' sosyal medyada aktif olma oranlarının yüzde 2000 arttığını iddia etmişti. Ardından İngiliz hükümeti de eski rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ve batının Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye'ye düzenlediği operasyonun ardından 'Rus bot hesaplarının' aktifliğinin yüzde 4000 oranında arttığını iddia etti.

    ​Guardian, @Ian56789 isimli Twitter hesabının askıya alınmadan önce 7 Nisan tarihinden başlayarak 12 günlük süre boyunca günde 100 Tweet attığını ve hesap askıya alınmadan önce 23 milyon kullanıcıya ulaştığını söyledi.

    Sky News ise, Kremlin tarafından yönetildiği iddia edilen 'Rus bot hesabını' ekrana çıkmaya davet etti. Daveti kabul eden Ian, bir 'Rus bot hesabı' olup olmadığı sorusuna İngiliz aksanlı İngilizcesiyle cevap vererek iddaların "Baştan sona İngiliz hükümeti tarafından uydurulmuş bir yalan" olduğunu belirtti. İngiliz hükümetinin yalanlarını ortaya çıkaran ve çok fazla takipçiye ulaşmayı başaran bir hesap olduğu için hedef alındığını söyledi.

    ​Suriye ordusunun kimyasal silah kullandığı iddialarına da değinen Ian, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın aptal olmadığını, ortada kazanmakta olduğu bir savaş varken kırmızı çizgileri geçmeyeceğini söyledi. Saldırıyı bölgeyi kontrol altına almak isteyen selefi cihatçı çetelerin tezgahladığını ekledi.

    ​Programın sunucularından olan Alistair Bunkall'ın Ian'ın sözünü keserek hesabının İngiliz devleti tarafından inceleme altına alınmasının sebebinin sürekli "İngiliz karşıtı" bir noktada konum almasıyla ilgili olabileceği sözlerine Ian şöyle cevap verdi:

    "Soru şu: İngiltere veya Amerika destekçisi olmak ne demek? 60 milyon İngilizin çıkarlarını korumak mı yoksa İngiliz parlementosu içindeki bir kliğin mi? Kabinedekiler kendi şahsi çıkarları, ahbapları ve silah şirketleri için çabalıyor."

    Ian sözlerine şöyle devam etti:

    "Kremlin ile bağlantım yok. Tanıdığım herhangi bir Rus yok. Rus hükümetiyle bir bağlantım ya da onlarla bir işim yok. Casuslarla bir bağlantım yok. Ben sadece sıradan bir İngiliz vatandaşıyım. Sürmekte olan Neo con savaşlarına dair araştırma yapan bir İngiliz vatandaşı. Şu an Suriye'de sürmekte olan savaşa."

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    Etiketler:
    Ian, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Sky News, İngiltere, ABD, Rusya
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