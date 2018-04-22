Ermenistan’da polis, protestocuların liderlerini gözaltına aldı

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis eski devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı çıkan protestoculara biber gazıyla müdaha etti. Protestocuların liderleri olan milletvekili Nikol Paşinyan ve Sasun Mikaelyan da gözaltına alındı. Polis ise gözaltı haberlerini yalanladı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki protestocuların lideri Nikol Paşinyan ve Sarkisyan arasındaki görüşme başarısız olunca protestolar bugün de devam etti.

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Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı süren protestolara polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Erebuni’deki kalabalığı çembere alan polis Paşinyan ve Mikaelyan’ı gözaltına aldı. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Ermenistan’da 13 Nisan’ndan beri Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı protestolar sürüyor. Bugün ise Paşinyan ve Sarkisyan arasında konuyla ilgili bir görüşme gerçekleşti. Sarkisyan'ın kesmesi nedeniyle 3 dakika süren görüşmeden bir sonuç alınamamasının ardından eylem devam etti.

Sarkisyan, istifasının istendiği protestoları 'şantaj' olarak niteledi ve 'hukuka uyma' çağrısı yaptı, istifa taleplerini de reddetti.

Bir başka muhalif milletvekili Ararat Mirzoyan da Facebook’tan gözaltına alındığını duyurdu. Mirzoyan "Bugün ben, Nikol, Sasun ve birçok kişi yasadışı bir şekilde gözaltına alındık" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan AFP ajansının aktardığına göre, Ermenistan polisi protestocuların liderlerinin gözaltına alındığını yalanladı. Polis "Yasadışı protestoları durdurmaya yönelik tekrarlanan çağrılara rağmen, Paşinyan eylemi yönetmeye devam etti. Paşinyan ve iki muhalif lider polis protestocuları dağıtırken olay yerinden zorla götürüldü" açıklaması yaptı.

Bu arada ilk bilgilere göre, polisin müdahalesi sonucunda yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.