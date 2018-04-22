Kayıt
12:44 22 Nisan 2018
Ankara+ 19°C
İstanbul+ 14°C
Canlı Yayın
    Arama
    Erivan'daki gösteriler

    Ermenistan’da polis, protestocuların liderlerini gözaltına aldı

    © REUTERS / Photolure/Vahram Baghdasaryan
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ermenistan’ın başkenti Erivan’da polis eski devlet başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı çıkan protestoculara biber gazıyla müdaha etti. Protestocuların liderleri olan milletvekili Nikol Paşinyan ve Sasun Mikaelyan da gözaltına alındı. Polis ise gözaltı haberlerini yalanladı.

    Ermenistan’ın başkenti Erivan’daki protestocuların lideri Nikol Paşinyan ve Sarkisyan arasındaki görüşme başarısız olunca protestolar bugün de devam etti.

    System Of A Down (SOAD) singer Serj Tankian. File photo
    © Sputnik / Ramil Sitdikov
    System of a Down solistinden Ermenistan yorumu: Renkli devrim terminolojisinden kurtulun
    Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı süren protestolara polis biber gazıyla müdahale etti. Müdahale sırasında polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Erebuni’deki kalabalığı çembere alan polis Paşinyan ve Mikaelyan’ı gözaltına aldı. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine ambulanslar sevk edildi.

    Ermenistan’da 13 Nisan’ndan beri Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı protestolar sürüyor. Bugün ise Paşinyan ve Sarkisyan arasında konuyla ilgili bir görüşme gerçekleşti. Sarkisyan'ın kesmesi nedeniyle 3 dakika süren görüşmeden bir sonuç alınamamasının ardından eylem devam etti.

    Sarkisyan, istifasının istendiği protestoları 'şantaj' olarak niteledi ve 'hukuka uyma' çağrısı yaptı, istifa taleplerini de reddetti.

    Bir başka muhalif milletvekili Ararat Mirzoyan da Facebook’tan gözaltına alındığını duyurdu. Mirzoyan "Bugün ben, Nikol, Sasun ve birçok kişi yasadışı bir şekilde gözaltına alındık" ifadelerini kullandı.

    ERMENİSTAN POLİSİ: GÖZALTINA ALINMADILAR, ALANDAN ZORLA GÖTÜRÜLDÜLER

    Öte yandan AFP ajansının aktardığına göre, Ermenistan polisi protestocuların liderlerinin gözaltına alındığını yalanladı. Polis "Yasadışı protestoları durdurmaya yönelik tekrarlanan çağrılara rağmen, Paşinyan eylemi yönetmeye devam etti. Paşinyan ve iki muhalif lider polis protestocuları dağıtırken olay yerinden zorla götürüldü" açıklaması yaptı.

    Bu arada ilk bilgilere göre, polisin müdahalesi sonucunda yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

    İlgili konular:

    Ermenistan Devlet Başkanı muhalif liderle görüştü
    Ermenistan muhalefeti: Sadece Sarkisyan'ın gidiş takvimini görüşürüz
    Ermenistan'da 'bir dizi terör saldırısı engellendi'
    Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı protestolarda erken seçim talebi
    Ermenistan’da muhalefet ‘kadife devrim’ komitesini kurdu
    Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, protestolara rağmen Ermenistan'ın yeni başbakanı oldu
    Ermenistan'da protestocular hükümet binalarını ablukaya hazırlanıyor: 'Kadife Devrim başladı'
    Ermenistan'da polis Sarkisyan karşıtı protestoculara müdahale etti
    Ermenistan’da Sarkisyan karşıtları Erivan’ın merkezi caddelerini kapattı
    Ermenistan'da Sarkisyan resmen Başbakan adayı oldu
    Etiketler:
    Ararat Mirzoyan, Sasun Mikaelyan, Nikol Paşinyan, Serj Sarkisyan, Erivan, Ermenistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    Karikatür
    ABD’de marihuananın federal düzeyde ‘suç olmaktan çıkarılması’ tasarısı sunulacak
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam