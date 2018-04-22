Ermenistan Başsavcılığı doğruladı: Protestolara liderlik eden 3 vekil gözaltında

Ermenistan Başsavcılığı, başkent Erivan’da eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın başbakan olmasına karşı çıkan protestocuların liderleri olan muhalif milletvekilleri Nikol Paşinyan, Ararat Mirzoyan ve Sasun Mikaelyan’ın 'yasadışı miting düzenlemekten' gözaltına alındığını doğruladı.

Sarkisyan ve Paşinyan arasındaki başarısız görüşmenin ardından polis, Erivan’daki protestoculara dağılmadıkları için müdahale etti. Müdahale sırasında Paşinyan, Mirzoyan ve Mikaelyan’ın gözaltına alındığı bilgisi geldi. AFP ajansının aktardığına göre Ermenistan polisi liderlerin gözaltına alındığını yalanladı, sadece zorla alandan uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

Ermenistan Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada ise gözaltı bilgisi doğrulandı. Açıklamada "Paşinyan, Mikaelyan ve Mirzoyan polisin yaptığı çok sayıda çağrıya rağmen kamu düzenini bozdu. Olay yerinde gözaltına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Sarkisyan bugün Paşinyan’la yaptığı görüşmeyi kesmiş ve görüşme 3 dakika sürmüştü. Sarkisyan istifa taleplerini reddedip protestoları şantaj olarak nitelendirmişti.