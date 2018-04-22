Macron: ABD, Fransa ve müttefikleri ‘yeni Suriye’yi inşa etmek’ için orada kalmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Fransa ve müttefiklerinin IŞİD’i yenilgiye uğrattıktan sonra İran’ın etkisinin güçlenmesini önlemek ve ‘yeni Suriye’yi inşa etmek’ için o ülkede kalmaları gerektiğini belirtti.

Fox News televizyonuna konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, Fransa ve müttefiklerinin IŞİD’i yenilgiye uğrattıktan sonra İran’ın etkisinin güçlenmesini önlemek ve ‘yeni Suriye’yi inşa etmek’ için o ülkede kalmaları gerektiğini savundu. Macron, “IŞİD’le yürütülen savaş bittikten sonra dahi ABD, Fransa ve müttefiklerimiz, bölgedeki tüm ülkeler, hatta Rusya ve Türkiye, yeni Suriye’nin kurulmasında önemli rol oynayacak. Fakat geleceğini elbette ki Suriye halkı belirleyecek” diye konuştu.

Bu ülkelerin Suriye’den çıkmalarının, İran’ın o ülkede güçlenmesine yol açacağını ileri süren Macron, “IŞİD ile savaşı bitirdiğimiz gün (Suriye'den) tümüyle, hatta siyasi anlamda gidecek olursak, her şeyi İran rejimine, (Suriye Devlet Başkanı) Beşar Esad'a vermiş oluruz ve bu kişiler yeni bir savaş hazırlayacaklar, yeni teröristleri besleyecekler” ifadelerini kullandı.

Macron daha önce de, Amerikan askerlerinin ‘çok kısa sürede’ Suriye’den ayrılacağı yönünde açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump’ı Suriye’den çıkmaması için ikna eden kişinin kendisi olduğunu ifade etmişti. Ancak bu iddia, Beyaz Saray tarafından yalanlanmıştı.