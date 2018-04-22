Kammenos: Yunan askerler Türkiye'de rehin olarak tutuluyor, takas konusunda haklı çıktım

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türkiye ve Yunanistan arasında barışın sağlanabilmesi için TÜrkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 8 darbeci ile 2 Yunan askeri hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Kammenos, “Ben, Yunan askerlerinin rehin olarak tutulduğunu söylediğimde bazıları bana saldırdı, dalga geçti. Ama maalesef takas önerisi ile haklılığım ortaya çıktı. Yunanistan barışı istiyor, bu halklarımızın faydası içindir. Bunun çözümü 2 Yunan askerinin serbest bırakılmasıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NTV'de katıldığı programda Türkiye'de Mart ayı başında tutuklanan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep eden Atina'ya da çağrıda bulunmuştu. Varna'da Mart ayı sonunda AB liderleriyle gerçekleştirdiği toplantılarda kendilerinden Yunan askerlerinin iadesinin istendiğini belirten Erdoğan, karşılığında 'FETÖ'cü askerlerin iadesini' talep ettiklerini söylemişti.