Yunanistan: Türkiye’nin Ege’deki kışkırtıcı davranışlarının değişmesini bekliyoruz

Yunanistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ege’de suların ısınmasını istemiyoruz’ açıklamalarını olumlu karşıladığını ve Türkiye’nin uygulamada da kışkırtıcı davranışlarına son vermesini beklediğini duyurdu.

© AA / Murat Kula Erdoğan: Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NTV Siyasi İşler Özel programında birçok konuda yaptığı değerlendirmelerde komşu Yunanistan'la olan ilişkilere de geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmaları üzerine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, basın dairesi aracılığıyla yayınladığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamalarından, Ege Denizi'nde barışa dönme ve iki ülke arasındaki diyaloğu, güvenlik dâhil önemli alanlarda sürdürme maddelerinden oluşan olumlu kısmını destekliyoruz. Fakat tüm bunların, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı davranışlarının değişmesiyle uygulamaya da yansımasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 8 darbeci ile takas edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

2 YUNAN ASKERİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

"Takas açıklamalarına veya 2 Yunan askeriyle ilgili sorunun diğer sorunlarla karşılaştırılması konusundaki ifadelere gelince, bunun kabul edilemez olduğunu ve reddedildiğini tekrar vurguluyoruz. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) genel pozisyonu, kabul edilemez gecikmeler ve şartlar olmaksızın 2 Yunan askerinin derhal iade edilmesi gerektiğini açıkça ve kesin olarak ortaya koyuyor."