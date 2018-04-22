Kayıt
22:46 22 Nisan 2018
Ankara+ 4°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

    Yunanistan: Türkiye’nin Ege’deki kışkırtıcı davranışlarının değişmesini bekliyoruz

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 16

    Yunanistan hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Ege’de suların ısınmasını istemiyoruz’ açıklamalarını olumlu karşıladığını ve Türkiye’nin uygulamada da kışkırtıcı davranışlarına son vermesini beklediğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan: Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NTV Siyasi İşler Özel programında birçok konuda yaptığı değerlendirmelerde komşu Yunanistan'la olan ilişkilere de geniş yer verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmaları üzerine Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, basın dairesi aracılığıyla yayınladığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamalarından, Ege Denizi'nde barışa dönme ve iki ülke arasındaki diyaloğu, güvenlik dâhil önemli alanlarda sürdürme maddelerinden oluşan olumlu kısmını destekliyoruz. Fakat tüm bunların, Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki kışkırtıcı davranışlarının değişmesiyle uygulamaya da yansımasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 8 darbeci ile takas edilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, şöyle dendi:

    2 YUNAN ASKERİ DERHAL SERBEST BIRAKILMALI

    "Takas açıklamalarına veya 2 Yunan askeriyle ilgili sorunun diğer sorunlarla karşılaştırılması konusundaki ifadelere gelince, bunun kabul edilemez olduğunu ve reddedildiğini tekrar vurguluyoruz. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) genel pozisyonu, kabul edilemez gecikmeler ve şartlar olmaksızın 2 Yunan askerinin derhal iade edilmesi gerektiğini açıkça ve kesin olarak ortaya koyuyor."

    İlgili konular:

    Türk Dışişleri: Yunanistan, darbecileri koruduğunu ortaya koydu
    Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias: Türkiye’yle savaş kaçınılmaz değil
    Türkiye-Yunanistan gerilimi nasıl bu kadar tırmandı?
    Etiketler:
    Aleksis Çipras, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    'Künefe çeviren adam' heykelinin tepsisini çaldılar
    Karikatür
    ABD’de marihuananın federal düzeyde ‘suç olmaktan çıkarılması’ tasarısı sunulacak
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam