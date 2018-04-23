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    Andrea Nahles beim SPD-Parteitag in Wiesbaden, 22. April 2018

    Almanya'da, Sosyal Demokrat Parti'nin başına ilk kez bir kadın geçti

    © REUTERS / Ralph Orlowski
    Avrupa
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    Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel başkanlığına 155 yıldan bu yana ilk kez bir kadın siyasetçi, Andrea Nahles seçildi. Nahles partinin yenileneceği mesajını verdi.

    Martin Schulz
    © AFP 2018 / MICHELE TANTUSSI
    SPD Genel Başkanı Schulz görevinden istifa etti
    DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) 155 yıllık tarihinde ilk kez bir kadın siyasetçiyi genel başkan olarak seçti. Sosyal Demokrat Parti'nin Wiesbaden'da yapılan olağanüstü kongresindeki oylamada delegelerin yüzde 66,35'i Andrea Nahles'in genel başkan olması için oy kullandı. 47 yaşındaki Nahles 624 geçerli oyun 414'ünü alırken, rakibi Flensburg Belediye Başkanı Simone Lange‘ye 172 delege oy verdi. Oylamada 38 delege ise çekimser kaldı.

    Oylama sonuçlarının belli olmasının ardından açıklama yapan Simone Lange Nahles'i tebrik ederek, yeni görevinde kendisini destekleyeceğini belirtti. Lange Nahles'e, "güç ve başarı" temennisinde bulundu.

    'PARTİ BÜYÜK KOALİSYONDA YENİLENECEK'

    SPD
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Almanya'da koalisyon anlaşması: Sosyal Demokratlar hükümete katılmayı kabul etti
    Andrea Nahles oylama öncesinde yaptığı konuşmada, partisinin Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile yaptığı büyük koalisyonda yenilenmeyi başaracağını söyledi. SPD'nin Merkel'in kabinesindeki SPD'li bakanların arkasında olması gerektiğini söyleyen Nahles, "Sonuç olarak SPD koalisyon anlaşmasında birçok konuda başarılı oldu" dedi.

    Partisinin sosyal açıdan iyi durumda olmayan birçok vatandaşa artık erişemediğini teslim eden Nahles, "Bu insanlar artık bizim dayanışmamızı hissetmiyor. Siyasette güçlü bir kola ihtiyaçları var. Bu kol da SPD olmak zorunda. Başka kim olabilir ki?" dedi.

    Etiketler:
    Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Andrea Nahles, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
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