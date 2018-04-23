Belçika polisi, Türk düğünlerini yakından takip edecek

Belçika polisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki düğün organizasyonlarını yakından takip etme kararı aldı. Sebep olarak ise aşırı gürültü ve yol kesen konvoylar gösterildi.

Türklerin yoğun olarak ikamet ettiği Belçika'nın Limburg bölgesinin Heusden-Zolder ve Genk şehirlerinde polis, Türk düğünlerini sıkı takibe alacak.

© AA / Mustafa Yalçın ‘Erdoğan’ın korumaları Belçika güvenlik güçleriyle kavga etti’

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, polisin düğünlerde kamu alanları kullanımına ilişkin kısıtlamalar getirmesinin yanı sıra düğün esnasında silah sıkılması, aşırı gürültü yapılması ve konvoylarla yolların kapatılmasına karşı önlem alacağı belirtildi.

'CAMİLERDE BİLGİ VERMEK İSTİYORUZ'

Heusden-Zolder Belediye Başkanı Mario Borremans, bunun bir güvenlik meselesi olduğunu ve camilerde Türklerin konuya ilişkin bilgilendirme yapılmasını da talep ettiklerini belirterek, "Amacımız cadı avı başlatmak değil. Türk toplumu bizim için önemli ancak kamu alanı herkese açık ve buna saygı duyulması gerekiyor" dedi.

Genk Belediye Başkanı Wim Dries ise polisin Genk'te de kontrolleri artıracağına dikkati çekerek, "Düğün organizasyonlarını polise bildirerek denetim sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Belçika'da 220.000 yakın Türkiye asıllı vatandaş yaşıyor.