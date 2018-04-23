Çipras: Türkiye, Avrupa rotasından çıkma yolunda

Ankara-Atina gerginliği durulmazken bu kez Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ''Türkiye, yönelimini kaybederek Avrupa ile ilgili hedeflerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya'' dedi.

Syriza meclis grubunda milletvekillerine hitap eden Çipras, ''Türkiye, yönelimini kaybederek Avrupa ile ilgili hedeflerinden uzaklaşma riskiyle karşı karşıya bir ülke gibi gözüküyor'' eleştirisini getirdi.

Τσίπρας: Αναμένουμε την επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών – Απαράδεκτοι τυχόν συμψηφισμοί https://t.co/bszYi8xIiW — Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) 23 Nisan 2018

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''Yunanistan, Türkiye ile güven ve diyalog ilişkileri inşa etmek istediği gibi Türkiye'nin AB adaylığının da arzulu bir destekçisidir. Ancak son dönemde Türkiye kendini Avrupa hedeflerinden uzaklaştırıyor gözükmektedir'' diye devam eden Yunan Başbakanı, bununla birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü yaptığı açıklamalarda Yunanistan'la barışçı ilişkilere ihtiyaç olduğundan söz etmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

'2 YUNAN ASKERİ, DERHAL ŞARTSIZ İADE EDİLMELİ'

Türkiye'de tutuklu iki Yunan askerini en kısa zamanda iadesini beklediklerini dile getiren Çipras, ama bunun için Ankara'nın koyduğu şartları reddettiklerini, takasın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Türkiye'de tutuklu 2 Yunan askerinin Yunanistan'a kaçan 8 darbeci Türk askeri ile takas edilmesi ihtimali gündemde tutuluyor.

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Çipras dün başbakanlık basın dairesi aracılığıyla yayınladığı açıklamada şu vurguyu yapmıştı:

''Takas açıklamalarına veya 2 Yunan askeriyle ilgili sorunun diğer sorunlarla karşılaştırılması konusundaki ifadelere gelince, bunun kabul edilemez olduğunu ve reddedildiğini tekrar vurguluyoruz. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin (AB) genel pozisyonu, kabul edilemez gecikmeler ve şartlar olmaksızın 2 Yunan askerinin derhal iade edilmesi gerektiğini açıkça ve kesin olarak ortaya koyuyor.''