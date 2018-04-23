Belçika'da geçen yıl 618 sığınmacı çocuk kayboldu

Buna göre, 2015 yılında 277, 2016 yılında 284 sığınmacı çocuk kaybolurken, bu sayı geçen yıl 618'e yükseldi.
'BU RAKAMLAR ÇOK BÜYÜK BİR SORUNUN GÖRÜNEN KÜÇÜK BİR KISMI'
Kuruluş, çocuk sığınmacıların istismarcılar tarafından ele geçirileceğinden endişe duyulduğunu kaydetti.
"Bu rakamlar çok büyük bir sorunun görünen küçük bir kısmı" diyen Child Focus yetkilileri, çocukları sığınmacı merkezlerine yönlendirmeye çalıştıklarına ancak başka ülkelere geçmek isteyen bu çocukların çoğunlukla kaçtığına dikkati çekti.
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