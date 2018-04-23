Cambridge Düşesi Kate Middleton 3. çocuğunu dünyaya getirdi

Kensington Sarayı, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın bir erkek çocuk doğurduğunu ve bebeğin ağırlığının 3.8 kilogram olduğunu duyurdu.

Açıklamada anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

TAHTTA 5. SIRADA

St.Mary Hastanesi'nde dünyaya gelen ve çiftin 3. çocuğu olan bebek İngiltere tahtına çıkışta 5. sırada bulunuyor.

Bebek ayrıca 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in 6. torununun çocuğu olma özelliği de taşıyor.

Kate ve Prens William'ın George ve Charlotte adlı 4 ve 2 yaşlarında 2 çocuğu daha bulunuyor.