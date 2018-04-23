'AB vatandaşları adaletin tecelli ettiğini düşünmüyor'

© REUTERS / Eric Vidal AB, 'ifşaatçıları' koruma altına alacak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nin (AB) resmi anketlerini düzenleyen 'Eurobarometer' 2-11 Aralık 2017 tarihleri arasında 28 üye ülkede 28 bin 31 kişilik örneklemle yaptığı 'Adalet, Eşitsizlik ve Jenerasyonlar arası Hareketlilik' başlıklı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Anket, AB üyesi ülkeler arasında adalet, eşitsizlik ve imkanlar gibi konularda ciddi görüş ayrılığına sahip olduğunu gösterdi.

AB vatandaşlarının yüzde 61'inin 'her zaman adaletin tecelli ettiğini düşünmediğini' gösteren anket sonuçları, bu alanda en fazla memnuniyetsizliğin Letonya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Litvanya ve Yunanistan'da olduğunu ortaya koydu.

'SİYASI KARARLAR HERKESE AYNI ŞEKİLDE UYGULANMIYOR'

Aynı zamanda ankette, AB vatandaşlarının yüzde 68'inin ülkelerindeki yönetimlerin aldığı siyasi kararların tüm vatandaşlara eşit şekilde uygulanmadığını görüşüne yer verildi.

Özellikle Hırvatistan, Yunanistan, İspanya ve GKRY'deki anket katılımcılarının siyasi kararların uygulanması konusunda ayrımcılık yapıldığı görüşüne yaygın olarak sahip olduğu ifade edildi.

Anket katılımcılarının yüzde 46'sı '30 yıl öncesine göre daha fazla imkan olduğunu' kaydederken, yüzde 7'si de buna 'şiddetle karşı çıktığını' belirtti. İrlanda, Finlandiya, ve Malta'daki vatandaşların ülkelerinde 'daha fazla imkan' bulunduğunu düşünmesine karşın Yunanistan, Fransa ve Hırvatistan'daki katılımcıların imkanlarda artış olmadığını kaydetmesi dikkati çekti.

'GELİR EŞİTSİZLİĞİ ÇOK YÜKSEK'

AB vatandaşlarının yüzde 84'ü ülkelerindeki gelir eşitsizliğinin çok yüksek olduğunu düşündüklerini ve hükümetlerin bu konuda adım atması gerektiğini belirtti.

Bu oran Portekiz'de yüzde 96, Almanya ve Litvanya'da yüzde 92, Hollanda'da yüzde 59, Danimarka ve İsveç'te yüzde 69 olarak tespit edildi.