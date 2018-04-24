BM'de konuşan Çavuşoğlu'ndan Avrupalı siyasilere 'ayrılıkçı dil' uyarısı

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada dünyanın ortak geleceği olan gençlerin maalesef dünyanın dört bir yanında, aşırıcılığın, radikalizmin ve terör örgütlerinin hedefinde olduğuna işaret etti.
Çavuşoğlu, "Türkiye'de nüfusumuzun yarısı 31 yaşının altındadır. Buna ek olarak biz neredeyse bir milyon Suriyeli genci misafir etmekteyiz. Onların ihtiyaçları için onlara özel hükümet yapıları ve politikaları kurduk. Sizi de Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatına tam katılmanıza teşvik ediyorum" diye konuştu.
'HERKESE EŞİT FIRSATLAR SAĞLIYORUZ'
Türkiye'de parlamentoya seçilme yaşının 18'e düşürüldüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, böylece gençlerin ülkede karar verme süreçlerine katılımının sağlandığını belirtti.
Gençlerin barış ve güvenlikteki rolü konusunda karar vericilerin ve siyasilerin büyük sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu "Batı Avrupa'da aşırıcılığın yükselişinin bir sebebi de bazı politikacılarca kullanılan ayrılıkçı dildir. Bu yaklaşım, halkı dini ve etnik köken ekseninde ayırıyor. Bu çok tehlikeli bir oyun" dedi.
'BU BİZİM ORTAK SINAMAMIZ, YÜZLEŞMELİYİZ'
Çavuşoğlu siyasilerin basmakalıp söylemlerden kaçınması, bunun yerine birlik mesajlarını teşvik etmesi gerektiğini vurguladı.
Dünya barışı ve güvenliğinde gençlerin rolünün büyük önem arz ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, uluslararası toplumun ve Türkiye ile İspanya'nın eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı gibi mevcut kurumların da gençlerin barış ve güvenlik politikalarında rol oynamasına katkı sağlayabileceğini söyledi.
Çavuşoğlu, "Biz gençliği güçlendirmeye yönelik tüm çabalara katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
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