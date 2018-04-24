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    Şam'daki bir parkta oturan bir çift

    İngiliz Lordlar Kamarası üyesi: BBC, Suriye'deki gerçekleri yansıtmıyor

    © REUTERS / Ali Hashisho
    Avrupa
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    Suriye'yi ziyaret eden İngiltere Lordlar Kamarası üyesi Caroline Cox, halkın Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklediğini ve BBC'nin ülkedeki gerçekleri aktarmadığını söyledi.

    Bu arada İngiltere Başbakanı Theresa May ile adı 'el ele tutuşma skandalına' karışan ve İngiltere'yi ziyaret edip etmeyeceği yılan hikayesine dönen Trump övgüler yağdırdı. Gerçekte ben İngiltere'yi, Birleşik Krallık'ı, İskoçya'yı çok seven bir insanım. Çok özel insanlar, çok özel bir yer diyen Trump, Ülkenize herhangi bir zorluk çıkarmak istemiyorum ifadesini kullandı. May ile de birçoğunun düşündüğünün aksine çok iyi bir ilişkisi olduğunu dile getiren Trump Kendisini destekliyorum, yaptıklarının çoğunu destekliyorum, sizi askeri anlamda da destekliyorum. Başınıza bir şey gelirse yardımınıza koşarız ifadelerini kullandı.
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Suriye'deki izlenimlerini Russia Today (RT) televizyonuna anlatan Cox, bir dizi kentte bulunduğunu ve hükümet yetkilileri, muhalifler, sanatçılar, entelektüeller, yazarlar ve siviller de dahil çok farklı kesimlerden kişilerle bir araya geldiğini belirtti.

    'SURİYELİLER ORDUYA, ESAD'A VE RUSYA'YA MİNNETTAR'

    Cox, bu kişilerin Suriye ordusuna, Esad'a ve teröristlerden kurtardığı için Rusya'ya minnettar olduğunu vurguladı. 

    'BBC GİBİ KURULUŞLAR DOĞRULARI AKTARMIYOR'

    Cox'a göre BBC gibi İngiliz basın kuruluşları, kamuoyunun yaklaşımını doğru şekilde aktarmıyor.  Cox, "İnsanlar, Suriye halkının bakış açısını görmek istiyor. BBC'nin haberlerinin çok önyargılı ve tek taraflı olduğu geniş kesimlerce hissediliyor ve dile getiriliyor. Dolayısıyla İngilizler, olaylara daha geniş bir pencereden bakmak istiyor" ifadelerini kullandı.

    BBC
    © AP Photo / Alastair Grant
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    'ZİYARETİM PROVOKASYON AMAÇLI DEĞİL'

    Suriye'ye yaptığı ziyaretin yanlış olduğuna ve provokasyon amacı taşıdığına dair suçlamalara da yanıt veren Cox, "Parkta gördüğüm sıradan insanlarla özgürce konuştum. Böyle bir şey hükümet tarafından önceden planlanmış olamaz. Halep'teki parklardan birinde iki hoş Müslüman kadınla konuştum. Bu da önceden planlanmadı. Onlara ülkedeki durumla ilgili neler hissettiklerini sordum. Söyledikleri şeyler, resmi toplantılarda duyduklarımızla tamamen tutarlıydı" diye konuştu. 

    'LÜTFEN SURİYELİLERE GELECEKLERİNİ BELİRLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VERELİM'

    Cox, RT röportajının sonunda İngilizlere ve tüm dünyaya şu mesajı gönderdi:

    "Lütfen, Suriye halkına kendi geleceklerini belirleme özgürlüğü verelim."

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    Etiketler:
    RT, BBC, Beşar Esad, Caroline Cox, Şam, Londra
    Topluluk kurallarıTartışma
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