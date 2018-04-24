İngiliz Lordlar Kamarası üyesi: BBC, Suriye'deki gerçekleri yansıtmıyor

Suriye'deki izlenimlerini Russia Today (RT) televizyonuna anlatan Cox, bir dizi kentte bulunduğunu ve hükümet yetkilileri, muhalifler, sanatçılar, entelektüeller, yazarlar ve siviller de dahil çok farklı kesimlerden kişilerle bir araya geldiğini belirtti.

'SURİYELİLER ORDUYA, ESAD'A VE RUSYA'YA MİNNETTAR'

Cox, bu kişilerin Suriye ordusuna, Esad'a ve teröristlerden kurtardığı için Rusya'ya minnettar olduğunu vurguladı.

'BBC GİBİ KURULUŞLAR DOĞRULARI AKTARMIYOR'

Cox'a göre BBC gibi İngiliz basın kuruluşları, kamuoyunun yaklaşımını doğru şekilde aktarmıyor. Cox, "İnsanlar, Suriye halkının bakış açısını görmek istiyor. BBC'nin haberlerinin çok önyargılı ve tek taraflı olduğu geniş kesimlerce hissediliyor ve dile getiriliyor. Dolayısıyla İngilizler, olaylara daha geniş bir pencereden bakmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'ye yaptığı ziyaretin yanlış olduğuna ve provokasyon amacı taşıdığına dair suçlamalara da yanıt veren Cox, "Parkta gördüğüm sıradan insanlarla özgürce konuştum. Böyle bir şey hükümet tarafından önceden planlanmış olamaz. Halep'teki parklardan birinde iki hoş Müslüman kadınla konuştum. Bu da önceden planlanmadı. Onlara ülkedeki durumla ilgili neler hissettiklerini sordum. Söyledikleri şeyler, resmi toplantılarda duyduklarımızla tamamen tutarlıydı" diye konuştu.

'LÜTFEN SURİYELİLERE GELECEKLERİNİ BELİRLEME ÖZGÜRLÜĞÜ VERELİM'

Cox, RT röportajının sonunda İngilizlere ve tüm dünyaya şu mesajı gönderdi:

"Lütfen, Suriye halkına kendi geleceklerini belirleme özgürlüğü verelim."