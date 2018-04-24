Macron’dan Ermenistan liderine 1915 mesajı

Fransa Devlet Başkanı’nın sitesinde yayınlanan mesajda, “Sizinle birlikte, 24 Nisan 1915'te Konstantinopolis'te yaşanan olayları, 20. yüzyılın ilk ‘soykırımının’ başlangıcına işaret eden 600 Ermeni aydın kesiminin 600 temsilcisinin öldürülmesini anıyoruz” ifadelerine yer verildi.

'1915'TE FRANSIZ DONANMASI MUSA DAĞ'DAN KAÇAN 400 SIĞINMACIYI KURTARDI'

Georges Clemenceau, Anatole France ve Jean Jaurès gibi kişilerin şahsında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan olayları kınayan Fransa’nın bu trajediyi yaşayan Ermenileri kabul ettiği belirtilen Macron’un mesajı, şu ifadelerle devam etti: “Fransa, İngiltere ve Rusya ile birlikte daha 25 Mayıs 1915’te söz konusu olayları insanlığa ve medeniyete karşı işlenmiş birer suç olarak niteledi. Eylül 1915’te Fransız Donanması, Musa Dağ’dan kaçan 400 sığınmacıyı kurtardı. ‘Soykırım’ anısı ve derslerinin anlamı, her birimizi ayrı ayrı ilgilendiriyor.”