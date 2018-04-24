İngiltere’nin ‘Rus bot hesapları’ gerçek insan çıktı

İngiliz hükümeti ve İngiliz basını Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nı zehirlenmesi ile Suriye’de İngiltere, Fransa ve ABD’nin bombardımanının ardından aktif hale geldiğini ileri sürdüğü 'Rus bot hesap'ların sahiplerinin ‘gerçek birer insan ve tanınmış kişiler’ olduğu ortaya çıktı.

İngiltere hükümeti, Suriye’deki gelişmeler ve eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayının ardından Kremlin’e bağlı Rus bot hesaplarının sosyal medyada aktif olma oranlarının ve hesapların sayısının yüzde 4000 oranında arttığını iddia etti. ‘Gerçekleri’ aramak veya ayrıntıları incelemek derdinde olmayan İngiliz basının neredeyse tamamı, sorgusuz sualsiz bu iddiaları yayınladı.

İngiliz The Guardian gazetesi ‘Salisbury’deki zehirleme olayından sonra Twitter’da bot hesaplar üzerinden yalan haber yayıyor’ başlıklı bir makale yayınladı. ‘Bot hesaplara’ yani, belirli bir çerçevede otomatik olarak mesaj paylaşan robot hesaplar olan bu hesaplara örnek olarak da @Ian56789 hesabı verildi.

İddiaya göre, bu hesap 7 Nisan’dan bu yana günde 100 mesaj paylaştı ve 12 günde 23 milyon takipçiye ulaştı. @Partisangirl isimli hesap da aynı sürede 2300 mesaj paylaşıp 61 milyon takipçi topladı. Yalnızca bu bilgiler de gazetenin bu hesapların ‘bot hesap’ olduğuna ikna olmasına yetti. Ancak aslında bu hesapları kullananlar robot değil, gerçek insanlar. Nitekim İngiliz hükümetinin konuyla ilgili raporunda bahsettiği @Ian56789 isimli hesap emekli bir İngiliz vatandaşına ait. Zira Ian, daha sonra da Sky News televizyonuna çıkıp bir 'Rus bot hesabı' olup olmadığı sorusuna İngiliz aksanlı İngilizcesiyle cevap vererek iddaların "Baştan sona İngiliz hükümeti tarafından uydurulmuş bir yalan" olduğunu belirtti.

‘TWITTER BENDEN ÖZÜR DİLEDİ’

Sputnik’e konuşan Ian, İngiltere hükümetinin raporunun yayınlanmasından bir gün sonra hesabının Twitter tarafından bloke edildiğini söyledi. “Ne raporu yazanlar ne The Guardian’daki gazeteci ne Twitter… Hiçkimse benimle iletişime geçmedi” diyen Ian, gerçek olduğunu doğrulayan kullanıcıların çıkardığı gürültünün ardından Twitter yönetiminin kendisinden özür dilediğini aktardı.

İNGİLİZ GAZETECİ: BENİM DEĞİL, HÜKÜMETİN ANALİZİ

The Guardian’daki haberin yazarı Heather Stewart da Sputnik’in bu iki hesabın neden ‘Rus bot hesap’ olarak adlandırıldığı sorusuna net bir yanıt verdi: “Bu benim değil, hükümetin analizi.”

Stewart, kendisine daha sonra hükümetin katibi olmadığını, insanları yaftalamadan önce temas kurup bilgileri teyit etmesi gerektiği talimatı verildiğini söyledi.

@Partisangirl VİDEO YAYINLADI, ‘ROBOT DANSIYLA’ ROBOT OLMADIĞINI GÖSTERDİ

‘Rus bot hesabı’ olduğu iddia edilen bir başka hesap olan @Partisangirl hesabını kullanan ise ünlü bir Avustralyalı gazeteci ve Suriye asıllı blogger Maram Susli. Susli hakkında bilgi edinmek Wikipedia’da olduğu gibi YouTube’daki hesabından da son derece kolay. Twitter’da da hesabı doğrulanmış durumda. Susli, hakkında çıkan ve ‘robot’ olduğu iddialara dair bir video da yayınladı. “Ben robotmuşum” diyen Susli, ‘robot dansı’ yaptı.

CITIZEN HALO: BEN RUS TROLÜ DEĞİLİM, FİNLANDİYALIYIM

Suriye politikası konusunda Batı’yı eleştiren tüm isimleri hedef alan The Times gazetesi de “Skripal trolleri bombardıman hakkında ‘haber’ yaymak için harekete geçti’ başlığıyla bir makale yayınlayıp bu trollerin ‘büyük ihtimalle’ Rus olduğuna işaret etti. Gazete ayrıca bu trollerden birinin Finlandiyalı aktivist Citizen Halo olarak tanındığını yazdı.

Sputnik’e konuşan Halo, The Times gazetesindeki haberi yazan kişinin kendisiyle temasa geçmediğini ifade etti.

Halo, Finlandiya’nın Jyväskylä kentinde doğduğunu ve hâlâ orada yaşadığını söyledi.

Halo, Twitter’daki takipçilerine de “Ben Rus trolü değilim ve savaş karşıtı Finlandiyalı bir büyükanneyim. Bunu YouTube üzerinden teyit etmek son derece kolay, 10 yıldan fazla bir süredir Twitter kullanıyorum” ifadelerini kullandığı bir video yayınladı.

Citizen Halo, yaklaşık bir ay önce The Times editörü Deboras Haynes’in kendisiyle iletişime geçip “Soruşturmacı sizin Rus trol olduğunuzu tespit etti. Bu doğru mu?” sorusunu yönelttiğini belirtti. Halo’nun Sputnik’e ilettiği ekran görüntüsünde, bunun doğru olmadığını ifade ettiği görülüyor. Ancak The Times, sorusunun karşılığını almadığını yazmıştı.

BOT HESAP AVININ KURBANI KULLANICILAR DAVA AÇACAK

Bu çerçevede ‘Rus bot hesabı avının’ kurbanları, Rusya ile hiçbir alakası olmayan internet kullanıcıları oldu. İngiltere hükümetinin raporunda ve Batı basının haberlerinde yer alan bazı bloggerlar da konuyla ilgili dava açacaklarını söyledi. Öte yandan gazeteler suçladıkları bloggerlara henüz özür dilemiş değil.