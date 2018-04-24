Kayıt
00:01 25 Nisan 2018
Ankara+ 6°C
İstanbul+ 23°C
Canlı Yayın
    Arama
    İnternet - sosyal medya - bilgisayar - klavye

    İngiltere’nin ‘Rus bot hesapları’ gerçek insan çıktı

    © AA /
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 20

    İngiliz hükümeti ve İngiliz basını Eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nı zehirlenmesi ile Suriye’de İngiltere, Fransa ve ABD’nin bombardımanının ardından aktif hale geldiğini ileri sürdüğü 'Rus bot hesap'ların sahiplerinin ‘gerçek birer insan ve tanınmış kişiler’ olduğu ortaya çıktı.

    Twitter user @Ian56789, an accused Russian bot, responds to the British government's claims on Sky News.
    © Youtube/Screenshot/Tartan Blaknet
    'Kremlin'e bağlı bot hesap' olduğu gerekçesiyle Twitter hesabı askıya alınan İngiliz, televizyonda hükümeti suçladı
    İngiltere hükümeti, Suriye’deki gelişmeler ve eski Rus ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesi olayının ardından Kremlin’e bağlı Rus bot hesaplarının sosyal medyada aktif olma oranlarının ve hesapların sayısının yüzde 4000 oranında arttığını iddia etti. ‘Gerçekleri’ aramak veya ayrıntıları incelemek derdinde olmayan İngiliz basının neredeyse tamamı, sorgusuz sualsiz bu iddiaları yayınladı.

    İngiliz The Guardian gazetesi ‘Salisbury’deki zehirleme olayından sonra Twitter’da bot hesaplar üzerinden yalan haber yayıyor’ başlıklı bir makale yayınladı. ‘Bot hesaplara’ yani, belirli bir çerçevede otomatik olarak mesaj paylaşan robot hesaplar olan bu hesaplara örnek olarak da @Ian56789 hesabı verildi.

    İddiaya göre, bu hesap 7 Nisan’dan bu yana günde 100 mesaj paylaştı ve 12 günde 23 milyon takipçiye ulaştı. @Partisangirl isimli hesap da aynı sürede 2300 mesaj paylaşıp 61 milyon takipçi topladı.  Yalnızca bu bilgiler de gazetenin bu hesapların ‘bot hesap’ olduğuna ikna olmasına yetti. Ancak aslında bu hesapları kullananlar robot değil, gerçek insanlar. Nitekim İngiliz hükümetinin konuyla ilgili raporunda bahsettiği @Ian56789 isimli hesap emekli bir İngiliz vatandaşına ait. Zira Ian, daha sonra da Sky News televizyonuna çıkıp bir 'Rus bot hesabı' olup olmadığı sorusuna İngiliz aksanlı İngilizcesiyle cevap vererek iddaların "Baştan sona İngiliz hükümeti tarafından uydurulmuş bir yalan" olduğunu belirtti.

    ‘TWITTER BENDEN ÖZÜR DİLEDİ’

    Sergey Skripal'ın evi
    © REUTERS / Hannah McKay
    Rusya: İngiltere, Skripaller'i kasıtlı olarak suni komaya soktu
    Sputnik’e konuşan Ian, İngiltere hükümetinin raporunun yayınlanmasından bir gün sonra hesabının Twitter tarafından bloke edildiğini söyledi. “Ne raporu yazanlar ne The Guardian’daki gazeteci ne Twitter… Hiçkimse benimle iletişime geçmedi” diyen Ian, gerçek olduğunu doğrulayan kullanıcıların çıkardığı gürültünün ardından Twitter yönetiminin kendisinden özür dilediğini aktardı.

    İNGİLİZ GAZETECİ: BENİM DEĞİL, HÜKÜMETİN ANALİZİ

    The Guardian’daki haberin yazarı Heather Stewart  da Sputnik’in bu iki hesabın neden ‘Rus bot hesap’ olarak adlandırıldığı sorusuna net bir yanıt verdi: “Bu benim değil, hükümetin analizi.”

    Stewart, kendisine daha sonra hükümetin katibi olmadığını, insanları yaftalamadan önce temas kurup bilgileri teyit etmesi gerektiği talimatı verildiğini söyledi.

    @Partisangirl VİDEO YAYINLADI, ‘ROBOT DANSIYLA’ ROBOT OLMADIĞINI GÖSTERDİ

    ‘Rus bot hesabı’ olduğu iddia edilen bir başka hesap olan @Partisangirl hesabını kullanan ise ünlü bir Avustralyalı gazeteci ve Suriye asıllı blogger Maram Susli. Susli hakkında bilgi edinmek Wikipedia’da olduğu gibi YouTube’daki hesabından da son derece kolay. Twitter’da da hesabı doğrulanmış durumda. Susli, hakkında çıkan ve ‘robot’ olduğu iddialara dair bir video da yayınladı. “Ben robotmuşum” diyen Susli, ‘robot dansı’ yaptı.

    CITIZEN HALO: BEN RUS TROLÜ DEĞİLİM, FİNLANDİYALIYIM

    Suriye politikası konusunda Batı’yı eleştiren tüm isimleri hedef alan The Times gazetesi de “Skripal trolleri bombardıman hakkında ‘haber’ yaymak için harekete geçti’ başlığıyla bir makale yayınlayıp bu trollerin ‘büyük ihtimalle’ Rus olduğuna işaret etti. Gazete ayrıca bu trollerden birinin Finlandiyalı aktivist Citizen Halo olarak tanındığını yazdı.

    Sputnik’e konuşan Halo, The Times gazetesindeki haberi yazan kişinin kendisiyle temasa geçmediğini ifade etti.

    Halo, Finlandiya’nın Jyväskylä kentinde doğduğunu ve hâlâ orada yaşadığını söyledi.

    Halo, Twitter’daki takipçilerine de “Ben Rus trolü değilim ve savaş karşıtı Finlandiyalı bir büyükanneyim.  Bunu YouTube üzerinden teyit etmek son derece kolay, 10 yıldan fazla bir süredir Twitter kullanıyorum” ifadelerini kullandığı bir video yayınladı.

    Citizen Halo, yaklaşık bir ay önce The Times editörü Deboras Haynes’in kendisiyle iletişime geçip “Soruşturmacı sizin Rus trol olduğunuzu tespit etti. Bu doğru mu?” sorusunu yönelttiğini belirtti. Halo’nun Sputnik’e ilettiği ekran görüntüsünde, bunun doğru olmadığını ifade ettiği görülüyor. Ancak The Times, sorusunun karşılığını almadığını yazmıştı.

    BOT HESAP AVININ KURBANI KULLANICILAR DAVA AÇACAK

    Bu çerçevede ‘Rus bot hesabı avının’ kurbanları, Rusya ile hiçbir alakası olmayan internet kullanıcıları oldu.  İngiltere hükümetinin raporunda ve Batı basının haberlerinde yer alan bazı bloggerlar da konuyla ilgili dava açacaklarını söyledi. Öte yandan gazeteler suçladıkları bloggerlara henüz özür dilemiş değil.

    İlgili konular:

    Eski Londra Belediye Başkanı: İngiltere ve ABD petrolün peşinden gidip dünyayı felakete sürükledi
    Nebenzya: İngiltere hükümeti, Skripal vakasıyla ilgili kanıtları bilinçli olarak imha ediyor
    Salisbury BMGK gündeminde: İngiltere, Rusya'nın 47 sorusundan 2'sine yanıt verdi
    Etiketler:
    Rusya-İngiltere ilişkileri, Bot hesap, Sergey Skripal, Salisbury, Suriye, Rusya, İngiltere
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Cerrahpaşa Tıp'ta Bölünmeprotestosu
    İstanbul Üniversitesi'nde 'bölünme' protestosu: 'Bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız'
    Karikatür
    'Pentagon, Türkiye’yi vazgeçirmek için S-400'lere gölge düşürmeye çalışıyor'
    İnfografik
    Rusya'ya karşı NATO: Kimin silahları daha güçlü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam