Fransız amiral: Rus jetleri, Akdeniz'deki Fransız savaş gemilerini taciz etti

Fransa Donanması Komutanı Amiral Christophe Prazuck, Rus savaş uçaklarının son 8 ay içinde Fransız savaş gemilerini 8 kez taciz ettiğini öne sürdü.

© REUTERS / Ludovic Marin Rus uzman: Fransa, artık eski rolünde olmadığını kabullenemiyor

Fransa Senatosu Uluslararası İlişkiler ve Güvenlik Komitesi'nde konuşan Prazuck, Fransız fırkateyni Aquitaine'nin 2015 yılından beri Suriye kıyılarında bulunduğunu anımsattı.

Bu ay başında Tartus'taki Rus üssünden havalanan avcı uçağının Aquitaine'e güvenli mesafenin altına inecek şekilde yaklaştığını kaydeden Prazuck, bu eylemlerin bir kaza yaşanmasına yol açabileceğini belirtti.

Sputnik'in askeri kaynakları, Fransız mürettebatın bu tacizin ardından Rus mürettebata uçuş kurallarını hatırlattığını bildirdi.

'RUSYA VE ÇİN'İN ASKERİ VE STRATEJİK STATÜSÜ ARTTI'

Öte yandan Prazuck, Rusya ve Çin'in askeri ve stratejik statüsünün son yıllarda arttığına dikkat çekti.

Fransız amiral sözlerini şöyle sürdürdü: "Çin, dört yıl içinde Fransız filosuna eşdeğer nitelik bir filo kurdu. Rusya da denizaltılarının sayısını 1.5 kat artırdı. Bu sayede Rusya ve Çin'in askeri ve stratejik statüleri arttı."

Fransız basınına yansıyan haberlerde Su-24 ve Su-30 uçaklarının, Akdeniz'de Aquitaine üzerinde uçuş yaptığı belirtilmişti. Rus savaş uçaklarının silah yüklü olduğu öne sürülmüştü.