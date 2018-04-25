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    Yunanistan parlamentosu / Yunan bayrağı

    Yunan generalden Kırım ve Rusya’ya uygulanan yaptırımları kaldırma önerisi

    © REUTERS / Costas Baltas
    Avrupa
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    Yunan Hava Kuvvetleri’nden emekli general Hristu, Rusya’ya uygulanan yaptırımların kaldırılması amacıyla ABD ve Avrupa’ya titanyum sevkiyatlarının tümünün Kırım üzerinden yapılmasını önerdi.

    Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos
    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
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    Yunanistan Kırım Dostları Birliği’ne başkanlık eden emekli general Pavlos Hristu, Kırım’da düzenlenen Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nda böyle bir öneri getirdiğine dikkat çekti.

    Hristu, “Rusya ve ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan ihracat ve ithalatın Kırım üzerinden gerçekleştirilmesini önerdim. Özellikle de titanyum ve Batı’ya öylesine gerekli olan diğer metaller söz konusu. Bunlar Batı için büyük önem taşıyor. Bu yapılabilecek bir şey, Rusya ve Kırım’a uygulanan yaptırımlarının kaldırılmasına katkı sağlar” diye konuştu.

    Kırım Cumhuriyeti’nin Kremlin Daimi Temsilcisi Georgiy Muradov’un da bu fikri desteklediğini söyleyen Hristu, Muradov’un tüm bu işlemler için bir dış ticaret şirketinin kurulmasını ve söz konusu şirkete, Amerikalıların ilgilendiği ürün kalemleriyle ilgili ABD ile ithalat-ihracat işlemlerini yürütme yetkisinin verilmesini önerdiğini kaydetti.

    'YAPTIRIMLAR YASALARA AYKIRI'

    AB’nin yaptırım uygulamaya son vermesi gerektiğini söyleyen Hristu, “Avrupa Birliği ekonomik yaptırımlara son vermeli. Yaptırımların uygulanması için bir neden yok. Rusya barışsever bir ülke. Kırım Rusya Federasyonu’na ait, Rusya Federasyonu bir bütündür” dedi ve şöyle devam etti: “Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yasalara aykırı. Yunanistan, tarım ürünlerinin ihracatının kesilmesi nedeniyle muazzam paralar kaybetti. Bu paraları her yıl kaybediyor.”

    YALTA FORUMU'NUN ÇALIŞMALARI

    S-300
    © Sputnik / Pavel Lisitsyn
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    Kırım’da düzenlenen Yalta Uluslararası Ekonomi Forumu'nun çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Hristu, şöyle konuştu: “Ben Yalta’daki tüm forumlara sürekli olarak katılıyorum, her defasında ve her yıl. Kırım’a Moskova üzerinden uçuyorum. Yalta çok hızlı bir tempoyla gelişiyor. Bu kez yeni havalimanını gördük, çok modern, büyük, harika bir havalimanı.

    Yalta Forumu da mükemmel. Aynı geçen yıl olduğu gibi 6 bin 500 kişi katıldı, bunların 3 bini diğer ülkelerden gelen girişimcilerdi. Siyaset, jeostrateji, ekonomi ve ticaret konularında çok güzel görüşmeler yapıldı. Tüm katılımcılar hem organizasyondan, hem de Yalta’nın büyük bir ekonomik güç olmasından çok memnun kaldı.”

    Foruma katılan Yunanlı girişimcileri birçoğunun da Kırım’a yatırım yaptıklarını söyleyen Hristu, “Birçok Yunanlı Kırım’a yatırım yapıyor, buradaki yatırım sürelerine katılıyor. Ayrıca bu katılım diğer birçok kişinin de ilgisini çekti” diye konuştu.

    Emekli general Hristu, Kırım’da yaşayan Yunanistan vatandaşlarının çocuklarına okullarda Yunanca dersi verildiğini de vurguladı.

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    Etiketler:
    Rusya'ya yaptırımlar, Avrupa Birliği (AB), Yunanistan Kırım Dostları Birliği, Pavlos Hristu, Kırım, Yunanistan, Rusya
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