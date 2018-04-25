Ermeni bakan vekili ve koalisyondan bir vekil protestolara katılma kararı aldı

Facebook hesabından açıklama yapan Rostomyan, "Her bir vatandaşın Ermeni devleti önündeki sorumluluğunu gözeterek Gençlik ve Spor Bakanı vekilliği görevini bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Rostomyan, Müreffeh Ermenistan partisinin bir üyesi olarak parti lideri Gagik Tsarukyan'ın muhalefetin protesto gösterilerine katılma çağrısına uyarak sokağa çıkacağını vurguladı.
Bu arada Ermenistan'daki koalisyon hükümeti, ilk firesini verdi. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin (ECP) koalisyon ortağı Daşnaksutun Partisi vekili Suren Manukyan, başkentteki gösterilere katıldı.
MUHALEFETİN BAŞBAKAN ADAYI PAŞİNYAN
105 sandalyeli Ermenistan parlamentosunda Elk ve Müreffeh Ermenistan partilerinin 40 sandalyesi bulunuyor.
GÖSTERİLERDE 13. GÜN, ERİVAN'IN MERKEZİ TAMAMEN DOLDU
Bu arada başkent Erivan'daki gösteriler, 13. günde devam ediyor. Göstericiler, başkent Erivan'ın merkezini tamamen kaplamış durumda.
Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü ve bazı yerleşim birimlerinde de gösteriler düzenleniyor.
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