Ermeni bakan vekili ve koalisyondan bir vekil protestolara katılma kararı aldı

Ermenistan Gençlik ve Spor Bakanı Vekili Graçya Rostomyan, istifa ederek protestolara katılacağını açıkladı. Koalisyondaki Daşnaksutun Partisi vekili Suren Manukyan da sokağa çıktı.

Facebook hesabından açıklama yapan Rostomyan, "Her bir vatandaşın Ermeni devleti önündeki sorumluluğunu gözeterek Gençlik ve Spor Bakanı vekilliği görevini bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Rostomyan, Müreffeh Ermenistan partisinin bir üyesi olarak parti lideri Gagik Tsarukyan'ın muhalefetin protesto gösterilerine katılma çağrısına uyarak sokağa çıkacağını vurguladı.

© AP Photo / Misha Japaridze Ermenistan’da erken seçim teklif edildi

Bu arada Ermenistan'daki koalisyon hükümeti, ilk firesini verdi. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi'nin (ECP) koalisyon ortağı Daşnaksutun Partisi vekili Suren Manukyan, başkentteki gösterilere katıldı.

MUHALEFETİN BAŞBAKAN ADAYI PAŞİNYAN

© REUTERS / Gleb Garanich Ermenistan’da muhalefet lideri Paşinyan: Başbakan olmaya hazırım

Öte yandan Serj Sarkisyan'ın istifasının ardından Ermenistan'da başbakan adayları da belli olmaya başladı. Muhalif 'Elk' partisi, protestoların lideri Nikol Paşinyan'ı başbakanlığa aday gösterme kararı aldı. Sputnik'e konuşan Elk partisi milletvekili Gevorg Gorgisyan, "Paşinyan'ı başbakanlığa aday göstereceğiz. Paşinyan'ın seçilmesi için 105 oyun 53'ü gerekli" dedi.

105 sandalyeli Ermenistan parlamentosunda Elk ve Müreffeh Ermenistan partilerinin 40 sandalyesi bulunuyor.

GÖSTERİLERDE 13. GÜN, ERİVAN'IN MERKEZİ TAMAMEN DOLDU

Bu arada başkent Erivan'daki gösteriler, 13. günde devam ediyor. Göstericiler, başkent Erivan'ın merkezini tamamen kaplamış durumda.

Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü ve bazı yerleşim birimlerinde de gösteriler düzenleniyor.