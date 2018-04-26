Macron: Trump, İran nükleer anlaşmasından mayıs ayında çıkacak

ABD ziyareti kapsamında başkent Washington'daki George Washington Üniversitesi öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada Macron, ülkesinin temel olarak odaklandığı konunun IŞİD'e yönelik mücadele olduğunu söyledi.

"Başkanınız (Donald Trump) IŞİD'e yönelik savaşın bitmesinin hemen ardından ABD'nin (Suriye'deki) müdahalesini sonlandıracağını duyurdu. Biz de aynı konumdayız" diyen Macron, isteklerinin bu savaşta IŞİD'e karşı tamamen kararlı olmak olduğunu, bundan daha fazlasının söz konusu olmadığnı ileri sürdü.

Konuşmasının devamında bunun tam aksi bir tablo çizen Macron, Fransa'nın Suriyelilere kucaklayıcı bir toplum kurmalarında ve başka terör örgütlerinin oluşumuna engel olmakta yardım edebilmek için Suriye'deki durumu 'düzeltmesi' gerektiğini savundu.

Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca, Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyona IŞİD'in Fransızlara kendi topraklarında saldırmış olmasından dolayı dahil olduklarını söyledi. Macron, Paris'ta 130 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 2015 saldırılarının Rakka'dan organize edildiğini ifade etti.