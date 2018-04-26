Kayıt
07:47 26 Nisan 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Özel Harekat Polisleri

    AKPM'den Türkiye'ye: OHAL orantısız, kaldırılmalı

    © AA / Fatih Aktaş
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 21

    Avrupa Komisyonu’ndan sonra Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) de Ankara’ya darbe girişiminden sonra ilan edilen ve 7. kez uzatılan olağanüstü hali (OHAL) kaldırma çağrısı yaptı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AFP 2018 / Mandel Ngan
    ABD'den erken seçim açıklaması: OHAL altında adil ve şeffaf olacağından endişeliyiz
    OHAL uygulamasına başvuran ve bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne karşı yükümlülüklerine kısıtlama getiren (derogasyon) Avrupa Konseyi üyesi ülkeler Ukrayna, Fransa ve Türkiye hakkında hazırlanan bir rapor ve karar tasarısı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi  (AKPM) tarafından oy çoğunluğuyla kabul edildi.

    DW Türkçe'den Kayhan Karaca'nın aktardığına göre AKPM tarafından Strasbourg’da kabul edilen kararda, Türkiye’deki darbe girişimi sert şekilde kınanmakla birlikte, bu girişim sonrası yürürlüğe koyulan OHAL uygulamasına orantısız olduğu gerekçesiyle son verilmesi istendi. Bu konuda Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ve Venedik Komisyonu tarafından OHAL uygulamasının orantısızlığı konusunda alınan kararlar ve hazırlanan görüş raporları hatırlatıldı.

    'YETKİLER, GEREKTİRDİĞİNİN ÖTESİNDE'

    Kararın Türkiye bölümünde, OHAL uygulamasının orantısızlığına gerekçe olarak, hükümete verilen geniş yetkiler, bu yetkilerin yasama ve yargı organlarının denetimine açık olmaması, OHAL süresinin durumun gerektirdiğinin ötesine geçmesi, OHAL kapsamında alınan önlemlerin gerçek ve tüzel kişiler üzerindeki aşırı ve daimi etkisi ve önlemlerden haksız yere zarar görenlerin başvurabileceği bir şikayet mekanizması yaratılmasındaki gecikme gösteriliyor.

    AB - Türkiye
    © REUTERS / Francois Lenoir
    Avrupa Komisyonu raporu: OHAL gecikmesizin kaldırılsın
    OHAL KOMİSYONU'NA TAVSİYELER

    Kararda Türkiye hükümetinden, OHAL çerçevesinde çıkarılan tüm kanun hükmünde kararnameler (KHK) konusunda Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ni bilgilendirmesi, KHK ile işlerine son verilen kamu çalışanlarının durumunu ivedilikle gözden geçirmesi, gerekmedikçe yeni KHK çıkarmaması, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun bağımsız, tarafsız ve saydam biçimde çalışmasını sağlaması isteniyor.

    OHAL kapsamında alınan önlemler hakkında, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu gibi somut sonuçlar elde edilebilmesi için Avrupa Konseyi ile diyaloğa devam edilmesi de talep ediliyor. OHAL Komisyonu Avrupa Konseyi ve AİHM’nin tavsiyesi üzerine kurulmuştu.

    AKPM sonuç olarak, Ankara’ya OHAL uygulamasına son verip, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yükümlülüklerine getirdiği derogasyonu geri çekmesi çağrısında bulunuyor.

    AK PARTİ'DEN HAYIR, HDP'DEN EVET

    Karar 4'e karşı 110 oyla alındı, 7 üye çekimser kaldı. Oylamaya AKPM üyesi 18 Türk parlamenterden sadece 3’ü katıldı. AK Partili vekiller Yasin Aktay ve Mustafa Yeneroğlu karara karşı, HDP’li Ertuğrul Kürkçü ise karar lehinde oy verdi.

    Mustafa Yeneroğlu oylama öncesi genel kurulda düzenlenen oturumda Türkiye’deki OHAL uygulamasını savundu. AKPM’nin 'Türkiye üzerindeki terör tehdidinin ciddiyetini anlamadığı veya bilmediği' görüşünü dile getirdi. Ertuğrul Kürkçü ise Türk hükümetinin 'OHAL'i bahane ederek her alanda parlamentoya en baskıcı yasaları kabul ettirdiğini' söyledi. Türkiye’nin OHAL altında 'norm dışı bir ülke haline geldiğini savunan Kürkçü, AKPM’nin 'bu durumu dikkate alıp 24 Haziran seçimlerini yakından takip etmesi' çağrısında bulundu.

    KHK- akademisyen- polis müdahalesi
    © Fotoğraf : DHA
    ABD'li yetkili: Türkiye'de artık OHAL'e ihtiyaç yok
    'DOĞAL YASALAR KULLANILMALI'

    Rapor ve karar tasarısını kaleme alan İsviçreli parlamenter Raphael Comte, Türkiye’nin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtmekle birlikte, OHAL kapsamında alınan önlemlerin amacını aştığını ve Venedik Komisyonu’nun da belirttiği gibi, anayasal düzeni korumak için alınan önlemlerin bu düzeni yıkmaması gerektiğine vurguda bulundu. "Türk hükümeti ülkenin karşı karşıya olduğu güvenlik sorunlarının çözümü için doğal yasal yolları kullanmalı” ifadelerini kullandı.

    'MÜCADELE, DEMOKRATİK ÖZGÜRLÜKLER PAHASINA YAPILAMAZ'

    AKPM Sosyal Demokrat ve Yeşiller Grubu adına konuşan ve aynı zamanda AKPM Türkiye raportörlüğü yapan Estonyalı parlamenter Marianne Mikko ise Türkiye’nin güvenlik sorunlarıyla mücadele etme hakkı olduğunu, ancak bu mücadelenin demokratik özgürlükler pahasına yapılamayacağını söyledi.

    İlgili konular:

    İsmail Saymaz: OHAL’in varlığının tek sebebi var, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu ülkeyi KHK’lar ile yönetme yetkisini vermesi
    OHAL Komisyonu'nda 3 bin 110 dosya hakkında karar: 40 kişi göreve iade edildi
    HRW: Türkiye’de OHAL insan hakları ihlaline neden oluyor
    Etiketler:
    Olağanüstü hal (OHAL), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Yasin Aktay, Ertuğrul Kürkçü, Mustafa Yeneroğlu, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Tomahawk motorunun parçaları
    Suriye hava savunmasının imha ettiği koalisyon füzelerinden kalanlar
    Karikatür
    'Katar ABD'nin askeri korumasını kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda'
    İnfografik
    2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların Rusya'daki antrenman tesisleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam