Avrupa Komisyonu Başkanı, Atina'da konuştu: Türkiye, 2 Yunan askerini mutlaka bırakmalı

Yunan parlamentosuna hitap eden Juncker, Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmakla suçlarken tutuklu 2 Yunan askeri için de ''Mutlaka serbest bırakılmalılar'' dedi.

Avrupa Komisyonu'nun yıllık Türkiye raporunda Yunanistan'ın tezlerine tümüyle hak vermesinin ardından Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker Atina'yı ziyaret etti.

ÇİPRAS: KARARLI VE SOĞUKKANLIYIZ

Juncker'i ağırlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği'nin barış ve güvenlik gücüne dönüşmesinde Yunanistan'ın merkezi rol oynayabileceğini söyleyerek şöyle devam etti:

''Türkiye'nin Ege'de egemenlik haklarımıza karşı tehlikeli provokasyonlarıyla baş ederken kararlı ve soğukkanlı olduğumuzu kanıtlıyoruz.''

'ERDOĞAN'I VARNA'DA UYARMIŞTIK'

© AP Photo / Dimitri Messinis Kammenos: Yunan askerler Türkiye'de rehin olarak tutuluyor, takas konusunda haklı çıktım

Çipras'la görüşmesinin ardından Yunan parlamentosunda milletvekilleri hitap eden Avrupa Komisyonu Başkanı, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlatan Juncker, ''Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantıda Erdoğan'a, komşularıyla iyi ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyma gereğini anımsattık'' dedi.

'BANA KİMSE TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURUYOR DEMESİN'

Juncker, "2 Yunan askeri de unutmayalım. Bana kimse 'Bu 2 askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor' demesin. Mutlaka serbest bırakılmalılar'' vurgusu yaptı.

© REUTERS / Vassilis Ververidis/Motion Team/File Photo Yunanistan’a geçen Adanalı: Beni dövüp geri gönderdiler

Yunanistan'ın coğrafi olarak özel bir konumda bulunduğunu, 90'larda Balkanlar'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmaması gerektiğini söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı, Balkan ülkelerinin AB'ye katılımından önce sınır sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yunanistan'ın Makedonya ile 'isim sorununun' acilen çözülmesi gereken bir mesele olduğunu vurgulayan Juncker ''Komisyonun, Arnavutluk ve FYROM (Makedonya) ile müzakere çağrısında bulunması, bir katılım tarihi verdiği anlamına gelmiyor. Gerçekçi olmayan açıklamalara itibar etmemeliyiz. Herkes objektif bir şekilde değerlendirilecek'' diye ekledi.