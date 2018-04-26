Kayıt
19:45 26 Nisan 2018
Ankara+ 9°C
İstanbul+ 28°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Atina'yı ziyaretinde Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras tarafından ağırlandı, 26 Nisan 2018

    Avrupa Komisyonu Başkanı, Atina'da konuştu: Türkiye, 2 Yunan askerini mutlaka bırakmalı

    © REUTERS / Alkis Konstantinidis
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Yunan parlamentosuna hitap eden Juncker, Türkiye'yi Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmakla suçlarken tutuklu 2 Yunan askeri için de ''Mutlaka serbest bırakılmalılar'' dedi.

    Yunanistan iadesi talep edilen darbeci askerler / Yunanistan Yüksek Mahkemesi
    Alkis Konstantinidis
    Türk Dışişleri: Yunanistan, darbecileri koruduğunu ortaya koydu
    Avrupa Komisyonu'nun yıllık Türkiye raporunda Yunanistan'ın tezlerine tümüyle hak vermesinin ardından Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker Atina'yı ziyaret etti.

    ÇİPRAS: KARARLI VE SOĞUKKANLIYIZ

    Juncker'i ağırlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Avrupa Birliği'nin barış ve güvenlik gücüne dönüşmesinde Yunanistan'ın merkezi rol oynayabileceğini söyleyerek şöyle devam etti:

    ''Türkiye'nin Ege'de egemenlik haklarımıza karşı tehlikeli provokasyonlarıyla baş ederken kararlı ve soğukkanlı olduğumuzu kanıtlıyoruz.'' 

    'ERDOĞAN'I VARNA'DA UYARMIŞTIK'

    Panos Kammenos
    © AP Photo / Dimitri Messinis
    Kammenos: Yunan askerler Türkiye'de rehin olarak tutuluyor, takas konusunda haklı çıktım

    Çipras'la görüşmesinin ardından Yunan parlamentosunda milletvekilleri hitap eden Avrupa Komisyonu Başkanı, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep etti.

    Bulgaristan'ın Varna kentinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlatan Juncker, ''Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantıda Erdoğan'a, komşularıyla iyi ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyma gereğini anımsattık'' dedi.

    'BANA KİMSE TÜRKİYE'YE TEHDİT OLUŞTURUYOR DEMESİN'

    Juncker, "2 Yunan askeri de unutmayalım. Bana kimse 'Bu 2 askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor' demesin. Mutlaka serbest bırakılmalılar'' vurgusu yaptı.

    Türkiye - Yunanistan sınırı / Pazarkule Sınır Kapısı
    © REUTERS / Vassilis Ververidis/Motion Team/File Photo
    Yunanistan’a geçen Adanalı: Beni dövüp geri gönderdiler
    MAKEDONYA UYARISI

    Yunanistan'ın coğrafi olarak özel bir konumda bulunduğunu, 90'larda Balkanlar'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmaması gerektiğini söyleyen Avrupa Komisyonu Başkanı, Balkan ülkelerinin AB'ye katılımından önce sınır sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkati çekti.

    Yunanistan'ın Makedonya ile 'isim sorununun' acilen çözülmesi gereken bir mesele olduğunu vurgulayan Juncker ''Komisyonun, Arnavutluk ve FYROM (Makedonya) ile müzakere çağrısında bulunması, bir katılım tarihi verdiği anlamına gelmiyor. Gerçekçi olmayan açıklamalara itibar etmemeliyiz. Herkes objektif bir şekilde değerlendirilecek'' diye ekledi.

    Etiketler:
    Aleksis Çipras, Jean-Claude Juncker, Türkiye, Yunanistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Haydarpaşa Garı
    Haydarpaşa Garı'nın kule restorasyonu tamamlandı
    Karikatür
    'Katar ABD'nin askeri korumasını kaybetmek istemiyorsa, Suriye'ye asker göndermek zorunda'
    İnfografik
    2018 FIFA Dünya Kupası'na katılacak takımların Rusya'daki antrenman tesisleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam