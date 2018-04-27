İngiliz kraliyetinin yeni prensinin adı belli oldu

Birinci sıradaki Prens Charles'ın büyük oğlu Prens William'ın Kate Middleton'la olan evliliği, kraliyet ailesine 'bereket' getirdi.
Cambridge Dükü William ile Düşesi Kate, pazartesi günü dünyaya gelen 3. çocuklarına Louis Arthur Charles adını verdi.
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 Nisan 2018
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
BAHİSÇİLER LOUIS'Yİ TUTTURAMADI
Pazartesiden cumaya dek yeni bebeğe ne isim konacağına dair açılan bahislerde favori Arthur'du, onu James ve Philip takip ediyordu. Fransız krallarına özgü bir isim olan Louis, diğer yandan Kraliçe Elizabeth'in kocasının amcası olan Birmanya Kontu ve Son Hindistan Valisi Louis Mountbatten'ın ismi olmasıyla öne çıkıyor. Kont Mountbatten, 1979'da balık avladığı tekneyi IRA'nın havaya uçurması sonucu ölmüştü.
Prens Louis'nin doğumu sonrasındaki durumu babası ''Catherine ile bebeğin bereket versin ki keyfi yerinde. Müjdeler olsun ki, şu ana dek uyku sorunu pek olmadı, rahat duruyor'' diye aktardı.
William-Kate çiftinin George ve Charlotte adlarında iki çocukları daha var.
ELIZABETH'İN REKORU
1952 yılında tahta çıkan ve 92 yaşını sürmekte olan 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarkı.
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