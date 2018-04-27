İngiliz kraliyetinin yeni prensinin adı belli oldu

İngiltere kraliyet ailesine yeni bir üye daha katan Cambridge Dükü William ile Düşesi Kate, üçüncü çocuklarına Louis Arthur Charles adını verdi.

© AFP 2018 / Pool/Arthur Edwards Masal gibi ama gerçek: Modern prensesler 12

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine tahta geçme sırası kalabalıklaşıyor.

Birinci sıradaki Prens Charles'ın büyük oğlu Prens William'ın Kate Middleton'la olan evliliği, kraliyet ailesine 'bereket' getirdi.

Cambridge Dükü William ile Düşesi Kate, pazartesi günü dünyaya gelen 3. çocuklarına Louis Arthur Charles adını verdi.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 Nisan 2018

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Tahta geçmede 5. sıraya yerleşen Louis Arthur Charles'ın ilk adı, Prens William'ın göbek adlarından biri. Arthur, hem Prens William'ın hem de Kraliçe 2. Elizabeth'in babası olan Kral 6. George'un göbek adlarından biri. Charles adının da büyükbabasından geldiğini söylemeye lüzum yok.

BAHİSÇİLER LOUIS'Yİ TUTTURAMADI

Pazartesiden cumaya dek yeni bebeğe ne isim konacağına dair açılan bahislerde favori Arthur'du, onu James ve Philip takip ediyordu. Fransız krallarına özgü bir isim olan Louis, diğer yandan Kraliçe Elizabeth'in kocasının amcası olan Birmanya Kontu ve Son Hindistan Valisi Louis Mountbatten'ın ismi olmasıyla öne çıkıyor. Kont Mountbatten, 1979'da balık avladığı tekneyi IRA'nın havaya uçurması sonucu ölmüştü.

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Prens Louis'nin doğumu sonrasındaki durumu babası ''Catherine ile bebeğin bereket versin ki keyfi yerinde. Müjdeler olsun ki, şu ana dek uyku sorunu pek olmadı, rahat duruyor'' diye aktardı.

William-Kate çiftinin George ve Charlotte adlarında iki çocukları daha var.

ELIZABETH'İN REKORU

1952 yılında tahta çıkan ve 92 yaşını sürmekte olan 2. Elizabeth, dünyanın en uzun süre tahtta kalan monarkı.