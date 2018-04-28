Bosna, Türk bayrağına bürünmeye hazır mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna’da 10 bin gurbetçiyle buluşma kararını değerlendiren Sırp uzman Vukovic, yurtdışındaki seçim kampanyası için Sarayevo’dan yana seçim yapılmasının Türkiye’nin ne derecede Bosna’yı ‘kendi toprağı’ olarak gördüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

© REUTERS / Ints Kalnins Avusturya'dan Türk siyasilere kampanya yasağı

Avusturya ve Hollanda’nın ardından Almanya’nın da Türk siyasetçilerin ülkede 24 Haziran seçimlerine yönelik kampanya yürütmesine izin verilmeyeceğinin açıklanmasıyla Erdoğan, Avrupa’daki en büyük mitingini 20 Mayıs’ta Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da yapma kararını aldı.

Banja Luka Üniversitesi’nden Prof. Djordje Vukovic, Sputnik’e açıklamasında, Ankara ve Sarayevo arasındaki ilişkilerin çok yakın olması nedeniyle Erdoğan’ın bu isteğinin beklendik olduğunu söyledi.

Sırp uzman, “Diğer yandan, Bosna politikası üzerinde güçlü etkiye sahip Batı güçlerinin net direnişine rağmen bu miting yapılırsa bu, Sarayevo’nun NATO, ABD veya Avrupa Birliği bayrağına değil Türkiye ya da Suudi Arabistan bayrağına bürünmeyi yeğleyeceğini gösterecek” yorumunda bulundu.

Sırp ve Hırvat temsilcilerinin de dahil olduğu Bosna-Hersek politik yönetiminin bu mitinge karşı çıkmak istemediğini ve bunu yapmayacağını dile getiren Vukovic, “Peki bu bağlamda, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’nun Sarayevo ve Banja Luka ziyaretinin uzmanlar ve politikacılar tarafından Rusya’nın Bosna-Hersek’in iç işlerine kaba müdahale olarak değerlendirilmesi nasıl anlaşılmalı?” diye sordu.