Almanya'da, Bielefeld Üniversitesi'nde mastürbasyon kursu düzenlenecek

Üniversite yönetimi ise söz konusu kursu düzenleyenin AStA olduğunu ve bütün sorumluluğun onlara ait olduğunu ifade ederken, kursu iptal etmek gibi bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti.

Kursun kontenjanının dolduğu açıklanırken, katılımcılardan yanlarında havlu, cep aynası ve kayganlaştırıcı krem getirmeleri istendi. Kursun katılım ücreti ise 250 euro olarak belirlendi.

Masturbationskurs für Studentinnen: Bitte bringen Sie Gleitgel und Handspiegel mit https://t.co/Nn2tP9MIuX pic.twitter.com/ozF90MkmLy — WELT (@welt) 28 Nisan 2018

​Kursun amacı, kadınların kendi vücutlarını daha iyi tanımaları ve cinsel tatmine ulaşmalarını sağlamak olarak açıklandı.

Kursun "Hem teorik, hem pratik kısımları" olacağı belirtildi.

© Wikipedia / İtalyan yargısı son kararını verdi: Kamusal alanda mastürbasyon suç değil

Öğrencilerin bir kısmı ise kursa tepki gösterdi. Gazeteye konuşan Hristiyan Öğrenciler Birliği'nden Philip Sagittarius gelişmeyi "Bu kötü bir şaka olmalı" sözleriyle yorumladı.

Üniversite yönetimi ise söz konusu kursu düzenleyenin AStA olduğunu ve bütün sorumluluğun onlara ait olduğunu ifade ederken, kursu iptal etmek gibi bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti.