İsveç'ten 'İsveç köftesi' açıklaması: Türkiye'den gelen tarife dayanıyor

2011 yılının sonunda alınan karara göre İsveç'in Twitter hesabı, "İsveç'in kuratörleri" projesi kapsamında her hafta farklı bir vatandaşın kontrolüne bırakılıyor.
Uppsala Üniversitesi Edebiyat Bölümü Araştırmacısı Annie Mattson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya karşı savaş kaybeden İsveç Kralı 12. Karl'ın, Osmanlı topraklarına sığınarak 5 yıla yakın Moldova'nın Bender kentinde yaşadığını söyledi.
Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM— Sweden.se (@swedense) 28 Nisan 2018
Mattson, daha sonra ülkesine dönmeye karar veren kralın yanında köfte, kahve ve lahana dolması getirdiğini anlattı.
Türkiye'de "Demirbaş Şarl" olarak tanınan İsveç Kralı 12. Karl'ın, ülkesine köfte tarifinin yanı sıra kahve ve lahana dolmasını da getirdiği biliniyor.
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